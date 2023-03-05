05 марта 2023
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Тюменцы разорятся на яблоках, но сэкономят на апельсинах

Тюменьстат: в Тюменской области подорожали яблоки (на 13,8%), но подешевели апельсины (на 0,2%)
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
Цитрусовые меньше всего изменились в цене Фото:

В Тюменской области среди фруктов сильнее всего в цене выросли яблоки. На конец января 2023 года их стоимость увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат. На апельсины же цена, наоборот, упала.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания (фрукты) по сравнению с декабрем 2022 года на период конца января 2023 года более всего подорожали яблоки (на 13,8%), бананы (на 8,9%), груши (6,9%) и лимоны (1,7%). Отмечено снижение цены на апельсины (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. В частности заметнее всего подорожали холодильники и стиральные машины.

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В Тюменской области среди фруктов сильнее всего в цене выросли яблоки. На конец января 2023 года их стоимость увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат. На апельсины же цена, наоборот, упала. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания (фрукты) по сравнению с декабрем 2022 года на период конца января 2023 года более всего подорожали яблоки (на 13,8%), бананы (на 8,9%), груши (6,9%) и лимоны (1,7%). Отмечено снижение цены на апельсины (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. В частности заметнее всего подорожали холодильники и стиральные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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