Тюменцы разорятся на яблоках, но сэкономят на апельсинах

В Тюменской области среди фруктов сильнее всего в цене выросли яблоки. На конец января 2023 года их стоимость увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат. На апельсины же цена, наоборот, упала.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания (фрукты) по сравнению с декабрем 2022 года на период конца января 2023 года более всего подорожали яблоки (на 13,8%), бананы (на 8,9%), груши (6,9%) и лимоны (1,7%). Отмечено снижение цены на апельсины (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата.
Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. В частности заметнее всего подорожали холодильники и стиральные машины.
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