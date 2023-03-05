Тюменцы разорятся на яблоках, но сэкономят на апельсинах

Тюменьстат: в Тюменской области подорожали яблоки (на 13,8%), но подешевели апельсины (на 0,2%)

06 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Цитрусовые меньше всего изменились в цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области среди фруктов сильнее всего в цене выросли яблоки. На конец января 2023 года их стоимость увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат. На апельсины же цена, наоборот, упала. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания (фрукты) по сравнению с декабрем 2022 года на период конца января 2023 года более всего подорожали яблоки (на 13,8%), бананы (на 8,9%), груши (6,9%) и лимоны (1,7%). Отмечено снижение цены на апельсины (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. В частности заметнее всего подорожали холодильники и стиральные машины.

В Тюменской области среди фруктов сильнее всего в цене выросли яблоки. На конец января 2023 года их стоимость увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат. На апельсины же цена, наоборот, упала. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания (фрукты) по сравнению с декабрем 2022 года на период конца января 2023 года более всего подорожали яблоки (на 13,8%), бананы (на 8,9%), груши (6,9%) и лимоны (1,7%). Отмечено снижение цены на апельсины (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. В частности заметнее всего подорожали холодильники и стиральные машины.