26 февраля 2023
25 февраля 2023

Тюменцам придется переплатить за бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, стиральная машина, мвидео, м-видео, мвидео
По данным Тюменьстата, больше всего взлетели в цене холодильники Фото:

В Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные на примере холодильников и стиральных машин за период января 2022 по январь 2023 года. Сумарно их стоимость увеличилась на 26%.

«Среди непродовольственных товаров в разделе „бытовая техника“ к январю 2023 года заметнее всего повысилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7 процента», — такие данные приводят аналитики Тюменьстат.

Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники постепенно исчезает продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch. В крупных ритейлерах начали продавать технику из Узбекистана. Сотрудничество началось с 2022 года. Продукция представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте.

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В Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные на примере холодильников и стиральных машин за период января 2022 по январь 2023 года. Сумарно их стоимость увеличилась на 26%. «Среди непродовольственных товаров в разделе „бытовая техника“ к январю 2023 года заметнее всего повысилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7 процента», — такие данные приводят аналитики Тюменьстат. Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники постепенно исчезает продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch. В крупных ритейлерах начали продавать технику из Узбекистана. Сотрудничество началось с 2022 года. Продукция представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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