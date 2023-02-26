Тюменцам придется переплатить за бытовую технику

27 февраля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

По данным Тюменьстата, больше всего взлетели в цене холодильники Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные на примере холодильников и стиральных машин за период января 2022 по январь 2023 года. Сумарно их стоимость увеличилась на 26%. «Среди непродовольственных товаров в разделе „бытовая техника“ к январю 2023 года заметнее всего повысилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7 процента», — такие данные приводят аналитики Тюменьстат. Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники постепенно исчезает продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch. В крупных ритейлерах начали продавать технику из Узбекистана. Сотрудничество началось с 2022 года. Продукция представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте.

В Тюменской области взлетели цены на бытовую технику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные на примере холодильников и стиральных машин за период января 2022 по январь 2023 года. Сумарно их стоимость увеличилась на 26%. «Среди непродовольственных товаров в разделе „бытовая техника“ к январю 2023 года заметнее всего повысилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7 процента», — такие данные приводят аналитики Тюменьстат. Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники постепенно исчезает продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch. В крупных ритейлерах начали продавать технику из Узбекистана. Сотрудничество началось с 2022 года. Продукция представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте.