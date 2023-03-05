Екатеринбуржцы скупают квартиры, несмотря на рост цен на вторичном рынке

Помимо роста цен на «вторичку» за год 2022 года, специалисты заметили упадок стоимости с января по февраль 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 6,5%, несмотря на это, у горожан повысился интерес к приобретению данной недвижимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Исследование показало, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года в Екатеринбурге выросла на 1,1%. За год стоимость квадрата выросла на 6,5%. При этом, за год наблюдается значительный рост числа продаваемых квартир — объем предложения на вторичном рынке вырос на 34,1% в феврале 2023 года относительно февраля прошлого года», — сказано в сообщении.

Примечательно, что в феврале спрос на покупку квартир во вторичном фонде в Екатеринбурге по сравнению с январем 2023 года вырос на 6%. За год также наблюдается положительная динамика — показатели спроса повысились на 22,1%.

Помимо роста стоимости квартир «вторичек» за период с января 2022 года по февраль 2023 года специалисты заметили ее упадок с января по февраль 2023 года. Понижение составило 1%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стали ежемесячно дешеветь квартиры. Например, в январе 2023 года цена за квадратный метр равнялась 118 тысячам рублей, а в феврале уже 114 тысячам рублей. За данный период стоимость квадратного метра в среднем упала на 5,8%.