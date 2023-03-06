В Кремле отреагировали на ранение ребенка украинскими диверсантами

Вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине растет, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Пуля, которую украинские диверсанты выпустили в мальчика Федора в Брянской области, могла быть натовского калибра, однако это не имеет значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Разные боеприпасы используются украинскими Вооруженными силами, включая натовские. Растущая вовлеченность стран НАТО в этот конфликт видна, важно из чьих рук выпущена пуля. Это теракт», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!