В Кремле отреагировали на ранение ребенка украинскими диверсантами

В Кремле назвали терактом стрельбу по ребенку в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине растет, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Пуля, которую украинские диверсанты выпустили в мальчика Федора в Брянской области, могла быть натовского калибра, однако это не имеет значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разные боеприпасы используются украинскими Вооруженными силами, включая натовские. Растущая вовлеченность стран НАТО в этот конфликт видна, важно из чьих рук выпущена пуля. Это теракт», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Пуля, которую украинские диверсанты выпустили в мальчика Федора в Брянской области, могла быть натовского калибра, однако это не имеет значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разные боеприпасы используются украинскими Вооруженными силами, включая натовские. Растущая вовлеченность стран НАТО в этот конфликт видна, важно из чьих рук выпущена пуля. Это теракт», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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