Квартиры на окраине Кургана подешевели на 15%

Данные по средней стоимости квартир отличаются у разных агентств недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане квартиры, расположенные на окраине города, за год подешевели на 15%. Об этом сообщили участники рынка недвижимости.

«Подводя итоги по анализу изменения данных о стоимости квадратного метра квартир во всех ценовых поясах за прошедший 2022 год, мы хотим отметить следующее: наибольшему изменению подверглись квартиры в окраинном ценовом поясе (их цена по истечении двенадцати месяцев стала ниже на 14,9%). Вторичная жилая недвижимость в центральном ценовом поясе и в микрорайоне Заозерный города Кургана подешевела на 5,7% и 3,4% соответственно», — указано в сообщении, размещенном на сайте компании «БК_Недвижимость».

Аналитики агентства отметили, что средняя цена квартир, по итогам совершенных сделок, за год на вторичном рынке жилья снизилась на 8,1%. За февраль, по данным компании, стоимость квартир на вторичном рынке за месяц выросла на 0,4% и составила 36 700 рублей рублей за квадратный метр. На сайте агентства недвижимости «Этажи», на момент написания новости, не было размещено аналитического отчета по Кургану за февраль. При этом в январе удельная стоимость квартир на вторичном рынке, по данным этой компании составляла 59 592 рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в январе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе, по указанным в объявлениях данным выросла с 56 984 до 59 006 рублей. В ООО «Полезные люди Курган» URA.RU отвечали, что такой рост может быть связан появлением различных льготных денежных сертификатов на покупку недвижимости у местных жителей.