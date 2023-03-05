В Кургане сотрудница завода украла из областного бюджета почти полтора миллиона рублей

06 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Кургане вынесли приговор женщине, укравшей из областного бюджета 1,3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На одном из курганских заводов руководительница отдела кадров украла 1 323 103 рубля из областного бюджета, подавая неверную информацию в центр занятости. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Руководительница отдела кадров одного из заводов Кургана с 1 января 2018 года по 23 сентября 2020 года похитила более 1,3 млн рублей из бюджета Курганской области в лице ГКУ «Центр занятости населения г. Кургана», — указано на сайте. Сотрудница подавала в центр занятости ложные данные о затратах при трудоустройстве незанятых инвалидов и о затратах на прохождении стажировки выпускников вузов и колледжей. Городской суд вынес женщине приговор. Ее признали виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

На одном из курганских заводов руководительница отдела кадров украла 1 323 103 рубля из областного бюджета, подавая неверную информацию в центр занятости. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Руководительница отдела кадров одного из заводов Кургана с 1 января 2018 года по 23 сентября 2020 года похитила более 1,3 млн рублей из бюджета Курганской области в лице ГКУ «Центр занятости населения г. Кургана», — указано на сайте. Сотрудница подавала в центр занятости ложные данные о затратах при трудоустройстве незанятых инвалидов и о затратах на прохождении стажировки выпускников вузов и колледжей. Городской суд вынес женщине приговор. Ее признали виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.