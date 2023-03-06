Власти ДНР раскрыли число солдат ВСУ, оставшихся в Бахмуте

Советник Пушилина: в Бахмуте остается десять тысяч украинских солдат
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
В Бахмуте находится большой украинский гарнизон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Бахмуте (Артемовск) осталась группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до десяти тысяч человек. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли ключевые пункты в городе. В The Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование написали, что ВСУ потеряли под Бахмутом свои самые подготовленные подразделения.

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В Бахмуте (Артемовск) осталась группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до десяти тысяч человек. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. «Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли ключевые пункты в городе. В The Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование написали, что ВСУ потеряли под Бахмутом свои самые подготовленные подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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