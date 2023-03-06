Власти ДНР раскрыли число солдат ВСУ, оставшихся в Бахмуте

В Бахмуте (Артемовск) осталась группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до десяти тысяч человек. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли ключевые пункты в городе. В The Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование написали, что ВСУ потеряли под Бахмутом свои самые подготовленные подразделения.
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