На пермском горнолыжном курорте пермяки будут кататься на лопатах

06 марта 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Главный приз в гонке — «Золотая лопата» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяки будут кататься с гор на лопатах горнолыжного курорта «Губаха». Цель гонок на лопатах — получить главный приз «Золотую лопату». Дату мероприятия анонсировали в соцсетях всесезонного курорта «Губаха». «Традиционные фановые гонки на лопатах! 25 марта! Золотая лопата уже у нас в мастерской, готовится стать отличным трофеем с вашей поездки», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте». Участвовать могут только пермяки, достигшие 18-летия. Обязательно нужно быть в шлеме и каске. Лопату для гонок выдадут на старте. Вечером в день мероприятия в 22:00 в «Полярной станции» начнет концерт группы SoFix.

Пермяки будут кататься с гор на лопатах горнолыжного курорта «Губаха». Цель гонок на лопатах — получить главный приз «Золотую лопату». Дату мероприятия анонсировали в соцсетях всесезонного курорта «Губаха». «Традиционные фановые гонки на лопатах! 25 марта! Золотая лопата уже у нас в мастерской, готовится стать отличным трофеем с вашей поездки», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте». Участвовать могут только пермяки, достигшие 18-летия. Обязательно нужно быть в шлеме и каске. Лопату для гонок выдадут на старте. Вечером в день мероприятия в 22:00 в «Полярной станции» начнет концерт группы SoFix.