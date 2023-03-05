На пермском горнолыжном курорте пермяки будут кататься на лопатах

Главный приз в гонке — «Золотая лопата»
Пермяки будут кататься с гор на лопатах горнолыжного курорта «Губаха». Цель гонок на лопатах — получить главный приз «Золотую лопату». Дату мероприятия анонсировали в соцсетях всесезонного курорта «Губаха».
«Традиционные фановые гонки на лопатах! 25 марта! Золотая лопата уже у нас в мастерской, готовится стать отличным трофеем с вашей поездки», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте».
Участвовать могут только пермяки, достигшие 18-летия. Обязательно нужно быть в шлеме и каске. Лопату для гонок выдадут на старте. Вечером в день мероприятия в 22:00 в «Полярной станции» начнет концерт группы SoFix.
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