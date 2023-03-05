05 марта 2023

На пермском горнолыжном курорте пермяки будут кататься на лопатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах на улице Майской. Сургут, сугроб, лопата, уборка снега
Главный приз в гонке — «Золотая лопата» Фото:

Пермяки будут кататься с гор на лопатах горнолыжного курорта «Губаха». Цель гонок на лопатах — получить главный приз «Золотую лопату». Дату мероприятия анонсировали в соцсетях всесезонного курорта «Губаха».

«Традиционные фановые гонки на лопатах! 25 марта! Золотая лопата уже у нас в мастерской, готовится стать отличным трофеем с вашей поездки», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте».

Участвовать могут только пермяки, достигшие 18-летия. Обязательно нужно быть в шлеме и каске. Лопату для гонок выдадут на старте. Вечером в день мероприятия в 22:00 в «Полярной станции» начнет концерт группы SoFix.

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Пермяки будут кататься с гор на лопатах горнолыжного курорта «Губаха». Цель гонок на лопатах — получить главный приз «Золотую лопату». Дату мероприятия анонсировали в соцсетях всесезонного курорта «Губаха». «Традиционные фановые гонки на лопатах! 25 марта! Золотая лопата уже у нас в мастерской, готовится стать отличным трофеем с вашей поездки», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте». Участвовать могут только пермяки, достигшие 18-летия. Обязательно нужно быть в шлеме и каске. Лопату для гонок выдадут на старте. Вечером в день мероприятия в 22:00 в «Полярной станции» начнет концерт группы SoFix.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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