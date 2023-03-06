Вильфанд предсказал экстравагантное 8 марта в России

06 марта 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

В Москве 8 марта ожидается до +2 градусов, отметил Роман Вильфанд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Праздничная неделя в стране будет разнообразной, а 8 Марта в центре европейской России (Московская, Владимирская, Воронежская, Тверская, Ярославская области) будет экстравагантным из-за низких ночных температур до -15 и до +2 днем. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Вообще день в центре европейской России в среду 8 марта будет необычным, потому что меняется циркуляция. Ночью очень холодно, вполне январская температура, -8, -10. В пониженных местах до -15. Днем, начиная с утра, резкое повышение температуры. Во второй половине дня будет +1, +2 градуса. Совершенно необычный день 8 марта, но он собственно таким и должен быть. Совершенно таким экстравагантным. На юге европейской России погода порадует жительниц и Краснодарского края, и Ставрополья. Там с 8 числа температуры будут в диапазоне от +15 до +18 градусов. На 4-6 градусов выше нормы», — рассказал Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога России, на севере страны 8 марта ожидаются морозы. «В Вологодской, Ленинградской областях температура будет ниже нормы примерно на 3-4 градуса по сравнению с той, что в Москве. В Вологодской [области] в ночь на 8 марта от -11 до -14 градусов. В течение всех ночей близкие этим температуры будут и в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге будет несколько теплее. Ночные температуры в течение всей недели -6, -10 градусов, дневные -2, -4. Исключение составит 8 марта, температура около ноля. На севере, в Карелии, в Мурманской области, настоящие морозы», — подчеркнул Вильфанд. Собеседник агентства добавил, что понижение температуры в центре европейской России ожидается к выходным. «Из-за изменения циркуляции воздуха в четверг, 9 марта, в центре европейской России теплый день 0, +2. Затем понижение прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу -6, -11 градусов. Дневные температуры -2, -3. На юге Сибири температура выше нормы. Это Омск, Томск, Новосибирск. Там около 0, но все-таки сложная погода — и гололедица, и снег, и мокрый снег, и усиление ветра. В Алтайском крае до +6. Очень теплая погода до +8, +10 градусов прогнозируется в Приморском крае, во Владивостоке. В Иркутской области на севере, северо-востоке будет до -20, -28. На юге дневные температуры будут положительными. В Чите в начале марта будет +11 градусов, что небывало, это рекордное значение. Очень холодная погода на севере Урала. В Пермском крае, в Ханты-Мансийском округе, в Ямало-ненецком округе, в Салехарде температура на 10, 12 градусов ниже нормы. Там морозы ниже -30», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничная неделя в стране будет разнообразной, а 8 Марта в центре европейской России (Московская, Владимирская, Воронежская, Тверская, Ярославская области) будет экстравагантным из-за низких ночных температур до -15 и до +2 днем. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Вообще день в центре европейской России в среду 8 марта будет необычным, потому что меняется циркуляция. Ночью очень холодно, вполне январская температура, -8, -10. В пониженных местах до -15. Днем, начиная с утра, резкое повышение температуры. Во второй половине дня будет +1, +2 градуса. Совершенно необычный день 8 марта, но он собственно таким и должен быть. Совершенно таким экстравагантным. На юге европейской России погода порадует жительниц и Краснодарского края, и Ставрополья. Там с 8 числа температуры будут в диапазоне от +15 до +18 градусов. На 4-6 градусов выше нормы», — рассказал Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога России, на севере страны 8 марта ожидаются морозы. «В Вологодской, Ленинградской областях температура будет ниже нормы примерно на 3-4 градуса по сравнению с той, что в Москве. В Вологодской [области] в ночь на 8 марта от -11 до -14 градусов. В течение всех ночей близкие этим температуры будут и в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге будет несколько теплее. Ночные температуры в течение всей недели -6, -10 градусов, дневные -2, -4. Исключение составит 8 марта, температура около ноля. На севере, в Карелии, в Мурманской области, настоящие морозы», — подчеркнул Вильфанд. Собеседник агентства добавил, что понижение температуры в центре европейской России ожидается к выходным. «Из-за изменения циркуляции воздуха в четверг, 9 марта, в центре европейской России теплый день 0, +2. Затем понижение прежде всего ночной температуры. В ночь на пятницу и на субботу -6, -11 градусов. Дневные температуры -2, -3. На юге Сибири температура выше нормы. Это Омск, Томск, Новосибирск. Там около 0, но все-таки сложная погода — и гололедица, и снег, и мокрый снег, и усиление ветра. В Алтайском крае до +6. Очень теплая погода до +8, +10 градусов прогнозируется в Приморском крае, во Владивостоке. В Иркутской области на севере, северо-востоке будет до -20, -28. На юге дневные температуры будут положительными. В Чите в начале марта будет +11 градусов, что небывало, это рекордное значение. Очень холодная погода на севере Урала. В Пермском крае, в Ханты-Мансийском округе, в Ямало-ненецком округе, в Салехарде температура на 10, 12 градусов ниже нормы. Там морозы ниже -30», — отметил он.