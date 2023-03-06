Военный историк объяснил, как нужно разделить Украину, чтобы завершить СВО

Военный историк Широкорад: Украину нужно разделить на четыре части, чтобы завершить СВО

07 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украине нужно оставить центр, Киев и Галичину, считает Александр Широкорад Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для завершения конфликта Украину нужно разделить на несколько частей: им оставить центр, Киев, Галичину, России передать Донбасс, юг Запорожской области, Одесскую область, Венгрии — Закарпатскую область (Угорская Русь) и Польше западные земли, в частности Львов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Единственный логичный и разумный выход, чтобы предотвратить конфликты навсегда, — это раздел Украины и добровольный раздел населения. Когда люди сами могут решать, где им оставаться. Донбасс и юг Запорожской области, Одесская область — это Россия, центр — Киев, плюс Галичина — это Украина, возвращение Угорской Руси Венгрии и соответственно западных земель, Львова — Польше. Плюс, нужно решить проблему с полещуками. Это древний народ. Они разделены между Белоруссией и Украиной. Им естественно предпочтительно оказаться в одном государстве», — объяснил Александр Широкорад. При этом историк добавил, что США не пойдет на разделение Украины. «Вероятность такого, я считаю, порядка 10%. Если США хотят усиления Польши, то Германия и Франция придерживаются совершенно диаметрально противоположной точки зрения. Хотя идея вполне разумная. Например, Угорская Русь — там десятки, если не сотни тысяч человек, которые имеют венгерские паспорта, и они тянутся к Венгрии, а это страна НАТО. То есть НАТО усиливается. Во Львове в 1917 году не только украинцев, а православных было меньшинство, где-то порядка 40%. Остальные были поляками и евреями. То есть Львовщина была заселена поляками, и они давно зарятся на это, и будут крайне рады», — подчеркнул Широкорад. Ранее обозреватель National Review Ноа Ротман заявил, что страны Запада вскоре начнут терять интерес в отношении Украины, пока не поставят правительство Зеленского перед свершившимся фактом. На тот момент страна будет разделена на несколько частей, причем с одобрения сторонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для завершения конфликта Украину нужно разделить на несколько частей: им оставить центр, Киев, Галичину, России передать Донбасс, юг Запорожской области, Одесскую область, Венгрии — Закарпатскую область (Угорская Русь) и Польше западные земли, в частности Львов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Единственный логичный и разумный выход, чтобы предотвратить конфликты навсегда, — это раздел Украины и добровольный раздел населения. Когда люди сами могут решать, где им оставаться. Донбасс и юг Запорожской области, Одесская область — это Россия, центр — Киев, плюс Галичина — это Украина, возвращение Угорской Руси Венгрии и соответственно западных земель, Львова — Польше. Плюс, нужно решить проблему с полещуками. Это древний народ. Они разделены между Белоруссией и Украиной. Им естественно предпочтительно оказаться в одном государстве», — объяснил Александр Широкорад. При этом историк добавил, что США не пойдет на разделение Украины. «Вероятность такого, я считаю, порядка 10%. Если США хотят усиления Польши, то Германия и Франция придерживаются совершенно диаметрально противоположной точки зрения. Хотя идея вполне разумная. Например, Угорская Русь — там десятки, если не сотни тысяч человек, которые имеют венгерские паспорта, и они тянутся к Венгрии, а это страна НАТО. То есть НАТО усиливается. Во Львове в 1917 году не только украинцев, а православных было меньшинство, где-то порядка 40%. Остальные были поляками и евреями. То есть Львовщина была заселена поляками, и они давно зарятся на это, и будут крайне рады», — подчеркнул Широкорад. Ранее обозреватель National Review Ноа Ротман заявил, что страны Запада вскоре начнут терять интерес в отношении Украины, пока не поставят правительство Зеленского перед свершившимся фактом. На тот момент страна будет разделена на несколько частей, причем с одобрения сторонников.