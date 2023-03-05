Шумков попросил у Путина денег на самую большую школу в Кургане

06 марта 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков попросил у президента РФ средства на три стройки в Кургане и Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование на строительство самой большой школы в Кургане, а также школы в Шадринске и хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом глава региона сказал во время видеоконференцсвязи с президентом. «Владимир Владимирович, небольшая просьба — рассмотреть возможность увеличения финансирования по всем трем объектам: это онкодиспансер, школа в Кургане, школа в Шадринске. Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта — без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 миллионов рублей, а по двум школам — 1500 и 1100 [мест] — 862 миллиона рублей», — сказал Шумков. Губернатор отметил, что документы уже направлены президенту и в правительство РФ. Деньги область просит предусмотреть на ближайший период. Владимир Путин ответил, что поручит Министерству экономического развития, а также Татьяне Голиковой [заместитель председателя правительства РФ по социальной политике] проработать этот вопрос совместно с региональным правительством. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил о проблеме со стройкой самой большой школы в 12-м микрорайоне. В конце 2022 году Шумков рассказал, что имеется небольшое отставание по графику строительства объекта, связанное с торговыми процедурами. Аукционы на определения подрядной организации проходили несколько раз, первым подрядчиком была московская компания. Сейчас на объекте работает ЗАО «Курганстальмост». Хирургический корпус онкодиспансера в Кургане начали строить в 2021 году, на объект было предусмотрено более 684 млн рублей из федерального бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский губернатор Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование на строительство самой большой школы в Кургане, а также школы в Шадринске и хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом глава региона сказал во время видеоконференцсвязи с президентом. «Владимир Владимирович, небольшая просьба — рассмотреть возможность увеличения финансирования по всем трем объектам: это онкодиспансер, школа в Кургане, школа в Шадринске. Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта — без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 миллионов рублей, а по двум школам — 1500 и 1100 [мест] — 862 миллиона рублей», — сказал Шумков. Губернатор отметил, что документы уже направлены президенту и в правительство РФ. Деньги область просит предусмотреть на ближайший период. Владимир Путин ответил, что поручит Министерству экономического развития, а также Татьяне Голиковой [заместитель председателя правительства РФ по социальной политике] проработать этот вопрос совместно с региональным правительством. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил о проблеме со стройкой самой большой школы в 12-м микрорайоне. В конце 2022 году Шумков рассказал, что имеется небольшое отставание по графику строительства объекта, связанное с торговыми процедурами. Аукционы на определения подрядной организации проходили несколько раз, первым подрядчиком была московская компания. Сейчас на объекте работает ЗАО «Курганстальмост». Хирургический корпус онкодиспансера в Кургане начали строить в 2021 году, на объект было предусмотрено более 684 млн рублей из федерального бюджета.