Шумков попросил у Путина денег на самую большую школу в Кургане

Курганский губернатор Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование на строительство самой большой школы в Кургане, а также школы в Шадринске и хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом глава региона сказал во время видеоконференцсвязи с президентом.
«Владимир Владимирович, небольшая просьба — рассмотреть возможность увеличения финансирования по всем трем объектам: это онкодиспансер, школа в Кургане, школа в Шадринске. Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта — без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 миллионов рублей, а по двум школам — 1500 и 1100 [мест] — 862 миллиона рублей», — сказал Шумков.
Губернатор отметил, что документы уже направлены президенту и в правительство РФ. Деньги область просит предусмотреть на ближайший период. Владимир Путин ответил, что поручит Министерству экономического развития, а также Татьяне Голиковой [заместитель председателя правительства РФ по социальной политике] проработать этот вопрос совместно с региональным правительством.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил о проблеме со стройкой самой большой школы в 12-м микрорайоне. В конце 2022 году Шумков рассказал, что имеется небольшое отставание по графику строительства объекта, связанное с торговыми процедурами. Аукционы на определения подрядной организации проходили несколько раз, первым подрядчиком была московская компания. Сейчас на объекте работает ЗАО «Курганстальмост». Хирургический корпус онкодиспансера в Кургане начали строить в 2021 году, на объект было предусмотрено более 684 млн рублей из федерального бюджета.
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