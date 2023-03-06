Африканскому футболисту не дают играть в Германии из-за российского гражданства

06 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Гаэль Ондуа подчеркнул, ему не позволят играть в текущем футбольном сезоне за «Ганновер» Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Футболист, полузащитник африканской сборной Камеруна Гаэль Ондуа пожаловался, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе из Ганновера (город в ФРГ). По его словам, причиной этому является его российское гражданство. «Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. <…> Думаю, причины вам понятны. <…> Cо мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин», — рассказал Гаэль Ондуа в интервью Sports24. Футболист подчеркнул, что не видит ни малейшего шанса, что ему позволят играть в текущем футбольном сезоне. Тем не менее он уточнил, чтобы бы ни происходило, «Ганновер» по-прежнему остается его командой. Ранее Гаэль Ондуа рассказал, что перед своим переездом в Россию, его отец посоветовал ему не верить стереотипам о россиянах. Сам футболист переехал в РФ в возрасте девяти лет. Также он принимал участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, где участвовал в составе сборной Камеруна. Страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Также вводятся и индивидуальные санкции против отдельных российских граждан.

Футболист, полузащитник африканской сборной Камеруна Гаэль Ондуа пожаловался, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе из Ганновера (город в ФРГ). По его словам, причиной этому является его российское гражданство. «Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. <…> Думаю, причины вам понятны. <…> Cо мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин», — рассказал Гаэль Ондуа в интервью Sports24. Футболист подчеркнул, что не видит ни малейшего шанса, что ему позволят играть в текущем футбольном сезоне. Тем не менее он уточнил, чтобы бы ни происходило, «Ганновер» по-прежнему остается его командой. Ранее Гаэль Ондуа рассказал, что перед своим переездом в Россию, его отец посоветовал ему не верить стереотипам о россиянах. Сам футболист переехал в РФ в возрасте девяти лет. Также он принимал участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, где участвовал в составе сборной Камеруна. Страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Также вводятся и индивидуальные санкции против отдельных российских граждан.