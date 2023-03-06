В ставке Зеленского решили продолжать оборону Бахмута

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. <…> Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Данное решение было принято главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александром Сырским. Таким образом они ответили на вопрос Зеленского о дальнейших действиях на территории Бахмута.
Ранее американский военный журналист Пол Ронцхайме рассказал, что Зеленский и Залужный по-разному видят ситуацию в Бахмуте, в связи с чем у них возникли разногласия. По словам журналиста, глава Украины раздумывал над решением покинуть территорию города.
Бои за Бахмут ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.
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