В ставке Зеленского решили продолжать оборону Бахмута

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Владимир Зеленский принял участие в заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. <…> Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Данное решение было принято главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александром Сырским. Таким образом они ответили на вопрос Зеленского о дальнейших действиях на территории Бахмута.

Ранее американский военный журналист Пол Ронцхайме рассказал, что Зеленский и Залужный по-разному видят ситуацию в Бахмуте, в связи с чем у них возникли разногласия. По словам журналиста, глава Украины раздумывал над решением покинуть территорию города.

Бои за Бахмут ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. <…> Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Данное решение было принято главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александром Сырским. Таким образом они ответили на вопрос Зеленского о дальнейших действиях на территории Бахмута. Ранее американский военный журналист Пол Ронцхайме рассказал, что Зеленский и Залужный по-разному видят ситуацию в Бахмуте, в связи с чем у них возникли разногласия. По словам журналиста, глава Украины раздумывал над решением покинуть территорию города. Бои за Бахмут ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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