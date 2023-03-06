В Челябинской области выросла заработанная плата

В 2022 году средняя зарплата выросла на 13,7% по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Челябинской области выросла среднемесячная заработная плата. По данным Челябинскстата в 2022 году средняя зарплата выросла по сравнению с 2021 годом на 13,7% и составила 50 100,2 рубля.

«Среднемесячная заработная плата работников организаций Челябинской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом, по предварительным данным, увеличилась на 13,7% и составила 50 100,2 рубля. Реальная зарплата, с учетом индекса потребительских цен выросла на 2,1%», — сообщили в Челябинскстате.

Согласно статистике, в 2022 году на 47,2% больше среднего уровня зарабатывали в организациях профессиональной, научной и технической деятельности. В организациях, оказывающих финансовые и страховые услуги, сотрудники получали на 38,4% больше среднего, в организациях с деятельностью в области информации и связи — на 33,3%. Ниже среднего уровня заработанных плат на 44,7% выплачивали в гостиничном бизнесе и общепите, также риелторам — на 36,6, и сотрудникам организаций, деятельность которых связана с сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством — на 26,8%.

В денежном выражении сотрудники, которые работали на предприятиях, производящих химические вещества и продукты, получали свыше 70 тысяч рублей. Меньше всего оценивалась работа сотрудников на производстве одежды — в 21,5 тысяч рублей, и на деревообрабатывающих предприятиях — в 28,4 тысяч рублей.

Среди городов по наибольшей заработанной плате в 2022 году лидировали Магнитогорск с средней цифрой в 59,8 тысяч рублей, Челябинск — 57,4 тысяч рублей и Миасс — 53,1 тысяч рублей. В муниципалитетах в тройку лучших вошли Пластовский район, в котором средняя оплата труда составила 105,2 рублей, Сосновский район — 54 тысяч рублей, Ашинский район — 51,8 тысяч рублей.