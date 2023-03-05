В Тюменской области резко выросли цены на лапшу «Доширак»

Стоимость яичной лапши «Доширак» за несколько недель выросла на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стоимость лапши быстрого приготовления «Доширак» в магазинах Тюменской области выросла до 70 рублей за пачку. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, лапша б/п указанного производителя подорожала как в крупных гипермаркетах, так и в магазинах формата «у дома».

«У нас в магазине возле дома „Доширак“ стоит уже 70 рублей. Хотя в начале января покупали его там же за 59 рублей. Решили отказаться от лапши быстрого приготовления. Вместо трех „Дошираков“ можно купить пачку пельменей неплохого качества», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

Другой горожанин рассказал агентству о том, что яичная лапша указанного производителя также подорожала в сети гипермаркетов «Магнит». «Сетевики уже давно подняли цены на „Доширак“. Стоимость — „плавающая“. В среднем, 65 рублей за упаковку. По акции бывает дешевле на 10 — 15 рублей. Но все равно очень дорого. Это же просто яичная лапша. Откуда такие ценники», — рассказал агентству один из горожан.

В адрес сети гипермаркетов «Магнит» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу УФАС по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области резко подорожали фрукты. Так, в январе 2023 года за месяц стоимость килограмма яблок выросла на 13,8%, а бананов — на 8,9%.