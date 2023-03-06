Пермский омбудсмен устроил театр в колонии. Фото

06 марта 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко привез осужденным театр «У моста» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко организовал показ спектакля театра «У моста» в исправительной колонии №32. Таким образом он поздравил осужденных женщин с 8 марта и выполнил обещание, данное им в январе. «Сегодня, в преддверии 8-го марта приехал с театром „У моста“. Вместе смотрели в местном клубе сказку для взрослых „Про Федота-стрельца“. Спектакль пришелся по душе зрительницам — смех, хорошее настроение и неумолкающие аплодисменты полного зала на 300 человек!» — рассказал Сапко в соцсетях. Ранее омбудсмен посещал ИК-32 в конце января. Тогда осужденные попросили его организовать в колонии просмотр спектаклей от пермских театров. Игорь Сапко смотрел спектакль вместе с осужденными и сотрудниками ФСИН Игорь Сапко в ВК

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко организовал показ спектакля театра «У моста» в исправительной колонии №32. Таким образом он поздравил осужденных женщин с 8 марта и выполнил обещание, данное им в январе. «Сегодня, в преддверии 8-го марта приехал с театром „У моста“. Вместе смотрели в местном клубе сказку для взрослых „Про Федота-стрельца“. Спектакль пришелся по душе зрительницам — смех, хорошее настроение и неумолкающие аплодисменты полного зала на 300 человек!» — рассказал Сапко в соцсетях. Ранее омбудсмен посещал ИК-32 в конце января. Тогда осужденные попросили его организовать в колонии просмотр спектаклей от пермских театров.