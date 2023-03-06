Пермский омбудсмен устроил театр в колонии. Фото

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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко привез осужденным театр «У моста» (архивное фото) Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко организовал показ спектакля театра «У моста» в исправительной колонии №32. Таким образом он поздравил осужденных женщин с 8 марта и выполнил обещание, данное им в январе.

«Сегодня, в преддверии 8-го марта приехал с театром „У моста“. Вместе смотрели в местном клубе сказку для взрослых „Про Федота-стрельца“. Спектакль пришелся по душе зрительницам — смех, хорошее настроение и неумолкающие аплодисменты полного зала на 300 человек!» — рассказал Сапко в соцсетях.

Ранее омбудсмен посещал ИК-32 в конце января. Тогда осужденные попросили его организовать в колонии просмотр спектаклей от пермских театров.

Игорь Сапко смотрел спектакль вместе с осужденными и сотрудниками ФСИН

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко организовал показ спектакля театра «У моста» в исправительной колонии №32. Таким образом он поздравил осужденных женщин с 8 марта и выполнил обещание, данное им в январе. «Сегодня, в преддверии 8-го марта приехал с театром „У моста“. Вместе смотрели в местном клубе сказку для взрослых „Про Федота-стрельца“. Спектакль пришелся по душе зрительницам — смех, хорошее настроение и неумолкающие аплодисменты полного зала на 300 человек!» — рассказал Сапко в соцсетях. Ранее омбудсмен посещал ИК-32 в конце января. Тогда осужденные попросили его организовать в колонии просмотр спектаклей от пермских театров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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