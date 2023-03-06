Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко организовал показ спектакля театра «У моста» в исправительной колонии №32. Таким образом он поздравил осужденных женщин с 8 марта и выполнил обещание, данное им в январе.
«Сегодня, в преддверии 8-го марта приехал с театром „У моста“. Вместе смотрели в местном клубе сказку для взрослых „Про Федота-стрельца“. Спектакль пришелся по душе зрительницам — смех, хорошее настроение и неумолкающие аплодисменты полного зала на 300 человек!» — рассказал Сапко в соцсетях.
Ранее омбудсмен посещал ИК-32 в конце января. Тогда осужденные попросили его организовать в колонии просмотр спектаклей от пермских театров.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.