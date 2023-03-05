05 марта 2023

Курганская ГИБДД ввела временный запрет для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
Курганская ГИБДД ввела ограничения на трассах Фото:

В Курганской области Госавтоинспекция ввела ограничения на трассах, запретив движение автобусов из-за ухудшения погоды. Информацию сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 марта 2023 года с 18 часов 30 минут движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального значения временно запрещено», — рассказали в дорожной полиции. Запреты коснулись восточной части трассы «Иртыш» и дорог регионального значения.

Движение пассажирского транспорта запретили в Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. Также ограничение установлено на автодорогах по направлению к Ишиму, Петухово — Частоозерье, Мокроусово — Щигры.

О времени снятий ограничений полиция сообщит дополнительно. «Дорожные полицейские рекомендуют жителям региона отказаться от выездов на личном автотранспорте в сторону города Омска», — добавили в полиции. Сотрудники ГИБДД несут дежурство в усиленном режиме.

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В Курганской области Госавтоинспекция ввела ограничения на трассах, запретив движение автобусов из-за ухудшения погоды. Информацию сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 марта 2023 года с 18 часов 30 минут движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального значения временно запрещено», — рассказали в дорожной полиции. Запреты коснулись восточной части трассы «Иртыш» и дорог регионального значения. Движение пассажирского транспорта запретили в Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. Также ограничение установлено на автодорогах по направлению к Ишиму, Петухово — Частоозерье, Мокроусово — Щигры. О времени снятий ограничений полиция сообщит дополнительно. «Дорожные полицейские рекомендуют жителям региона отказаться от выездов на личном автотранспорте в сторону города Омска», — добавили в полиции. Сотрудники ГИБДД несут дежурство в усиленном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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