Курганская ГИБДД ввела временный запрет для водителей

В Курганской области Госавтоинспекция ввела ограничения на трассах, запретив движение автобусов из-за ухудшения погоды. Информацию сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 марта 2023 года с 18 часов 30 минут движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального значения временно запрещено», — рассказали в дорожной полиции. Запреты коснулись восточной части трассы «Иртыш» и дорог регионального значения.
Движение пассажирского транспорта запретили в Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. Также ограничение установлено на автодорогах по направлению к Ишиму, Петухово — Частоозерье, Мокроусово — Щигры.
О времени снятий ограничений полиция сообщит дополнительно. «Дорожные полицейские рекомендуют жителям региона отказаться от выездов на личном автотранспорте в сторону города Омска», — добавили в полиции. Сотрудники ГИБДД несут дежурство в усиленном режиме.
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