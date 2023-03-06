Центробанк РФ продлил особый режим выдачи валюты

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Режим продлен до 9 сентября 2023 года Фото:

Банк России на полгода продлил особый режим снятия наличной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро», — говорится на сайте Банка России.

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Банк России на полгода продлил особый режим снятия наличной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка. «Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро», — говорится на сайте Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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