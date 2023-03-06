В Перми считают, что штрафы за бездействие борьбы с борщевиком обанкротят бизнес

07 марта 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

В Перми пока отказались повышать штрафы для тех, кто не борется с борщевиком Фото: Сергей Русанов © URA.RU Инициатива министерства агропромышленного комплекса Пермского края увеличить штрафы для предпринимателей, которые не борются с борщевиком, получила отрицательное заключение от регионального минэкономразвития. Ведомство просило повысить штраф до 1 млн рублей за бездействие в этом направлении. Эксперты посчитали, что мера приведет к банкротству бизнеса. «Согласно отчету об оценке регулирующего воздействия, замечания к проекту поступили от уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае и совета муниципальных образований. Они пришли к выводу, что увеличение штрафов в 20 раз от действующего размера может негативно сказаться на предпринимателях и впоследствии даже привести к их банкротству. В минагро уверены, что только такая мера увеличит эффективность в борьбе с сорным растением. В минэкономразвития считают, что проект нуждается в доработке», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». За бездействие борьбы с борщевиком минагро предложило установить штрафы для граждан в размере 2—5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20—50 тысяч, для юрлиц — от 150 тысяч до 1 млн рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что власти ежегодно увеличивают субсидии муниципалитетам на борьбу с опасным сорняком. На сегодня в регионе существует орган, который будет работать в этом направлении — это ГКУ «Центр развития агробизнеса». Минагро выступит координатором. В августе прошлого года в ряде территорий Пермского края ввели режим ЧС из-за широкого распространения борщевика Сосновского. Сообщалось, что борщевиком в регионе засорено порядка 59 тысяч га земель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инициатива министерства агропромышленного комплекса Пермского края увеличить штрафы для предпринимателей, которые не борются с борщевиком, получила отрицательное заключение от регионального минэкономразвития. Ведомство просило повысить штраф до 1 млн рублей за бездействие в этом направлении. Эксперты посчитали, что мера приведет к банкротству бизнеса. «Согласно отчету об оценке регулирующего воздействия, замечания к проекту поступили от уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае и совета муниципальных образований. Они пришли к выводу, что увеличение штрафов в 20 раз от действующего размера может негативно сказаться на предпринимателях и впоследствии даже привести к их банкротству. В минагро уверены, что только такая мера увеличит эффективность в борьбе с сорным растением. В минэкономразвития считают, что проект нуждается в доработке», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». За бездействие борьбы с борщевиком минагро предложило установить штрафы для граждан в размере 2—5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20—50 тысяч, для юрлиц — от 150 тысяч до 1 млн рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что власти ежегодно увеличивают субсидии муниципалитетам на борьбу с опасным сорняком. На сегодня в регионе существует орган, который будет работать в этом направлении — это ГКУ «Центр развития агробизнеса». Минагро выступит координатором. В августе прошлого года в ряде территорий Пермского края ввели режим ЧС из-за широкого распространения борщевика Сосновского. Сообщалось, что борщевиком в регионе засорено порядка 59 тысяч га земель.