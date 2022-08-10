Губернатор Махонин вводит режим ЧС в Пермском крае

11 августа 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Глава региона вводит особый режим из-за борщевика Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режим ЧС будет введен в ряде территорий Пермского края из-за широкого распространения борщевика Сосновского. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил проработать введение режима ЧС в местах массового распространения борщевика Сосновского. Пока это Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский и Нытвенский округа», — сообщил Махонин в Telegram. Среди причин такого решения он назвал несоблюдение сроков и технологии обработки опасного растения, что приводит к быстрому разрастанию сорняка. Махонин также отметил, что краевые власти ежегодно выделяют муниципалитетам деньги, но уничтожение борщевика проводится не массово, а точечно. Борщевиком в Прикамье засорено порядка 59 тысяч га земель. Режим ЧС позволит приступить к его уничтожению на всех участках, в том числе частных, пояснят губернатор. Собственники земель в ближайшее время получат уведомления о необходимости уборки борщевика. Возможно, технику для этого предоставят бесплатно.

Режим ЧС будет введен в ряде территорий Пермского края из-за широкого распространения борщевика Сосновского. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил проработать введение режима ЧС в местах массового распространения борщевика Сосновского. Пока это Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский и Нытвенский округа», — сообщил Махонин в Telegram. Среди причин такого решения он назвал несоблюдение сроков и технологии обработки опасного растения, что приводит к быстрому разрастанию сорняка. Махонин также отметил, что краевые власти ежегодно выделяют муниципалитетам деньги, но уничтожение борщевика проводится не массово, а точечно. Борщевиком в Прикамье засорено порядка 59 тысяч га земель. Режим ЧС позволит приступить к его уничтожению на всех участках, в том числе частных, пояснят губернатор. Собственники земель в ближайшее время получат уведомления о необходимости уборки борщевика. Возможно, технику для этого предоставят бесплатно.