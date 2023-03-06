Курганец через суд добился, чтобы управляющая компания отремонтировала дом

Спустя 6 лет курганец добился, чтобы его дом отремонтировала УК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд обязал управляющую компанию «Новая Волна Курган» комплексно отремонтировать многоквартирный дом. С иском к УК обратился местный житель, который почти 6 лет добивался соответствующего обслуживания жилья. На протяжении этого времени мужчине отвечали, что «средств на лицевом счете дома для проведения работ недостаточно».

«Возложить на ООО „Новая Волна Курган“ обязанность провести ремонт, выполнив следующие работы в срок до 1 апреля 2023 года: отремонтировать входную группу подъезда, восстановить целостность бетонного ограждения, заштукатурить и побелить, очистить входные двери подъезда от рекламных объявлений, удалить следы ржавчины, выполнить окрашивание дверей подъезда. Также необходимо покрасить стены подъезда краской, восстановить целостность стекол в рамах», — указано в решении на сайте Курганского городского суда.

Помимо этого, организации необходимо выполнить еще ряд работ в многоквартирном доме. Очистить оконные рамы от грязи, заштукатурить поврежденные места на подоконниках, починить окна, покрасить рамы и подоконники, установить перила на лестницах в отсутствующих местах. В суде представитель компании просил перенести часть работ на лето, так как их «благоприятнее проводить в теплое время». С УК в адрес жителя дома также взыскали компенсацию морального вреда — 4 тысячи рублей и назначили штраф в размере 2 тысяч.