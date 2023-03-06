Пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вовремя улететь в Таджикистан. Скрин

В Екатеринбурге задержали рейс «Уральских авиалиний» в Таджикистан

07 марта 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Рейс задержали до четырех утра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2953 «Уральских авиалиний» в Душанбе (столица Таджикистана). Авиалайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должен был вылететь в 2:45, однако вылет самолета состоится лишь в четыре утра. «Рейс Екатеринбург-Душанбе задержан. Вылет лайнера состоится в 4:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается. Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2953 «Уральских авиалиний» в Душанбе (столица Таджикистана). Авиалайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должен был вылететь в 2:45, однако вылет самолета состоится лишь в четыре утра. «Рейс Екатеринбург-Душанбе задержан. Вылет лайнера состоится в 4:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.