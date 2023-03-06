06 марта 2023

Пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вовремя улететь в Таджикистан. Скрин

В Екатеринбурге задержали рейс «Уральских авиалиний» в Таджикистан
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
Рейс задержали до четырех утра Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2953 «Уральских авиалиний» в Душанбе (столица Таджикистана). Авиалайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должен был вылететь в 2:45, однако вылет самолета состоится лишь в четыре утра.

«Рейс Екатеринбург-Душанбе задержан. Вылет лайнера состоится в 4:00», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

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В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2953 «Уральских авиалиний» в Душанбе (столица Таджикистана). Авиалайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должен был вылететь в 2:45, однако вылет самолета состоится лишь в четыре утра. «Рейс Екатеринбург-Душанбе задержан. Вылет лайнера состоится в 4:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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