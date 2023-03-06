Рейс задержали до четырех утра
В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2953 «Уральских авиалиний» в Душанбе (столица Таджикистана). Авиалайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должен был вылететь в 2:45, однако вылет самолета состоится лишь в четыре утра.
«Рейс Екатеринбург-Душанбе задержан. Вылет лайнера состоится в 4:00», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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