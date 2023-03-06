У кота, которого мучил свердловский блогер-живодер, нашли опасный вирус

У Сени обнаружили вирус иммунодефицита кошек и вирус лейкемии Фото: сообщество «Благотворительный фонд „ЗООзащита“» в соцсети «ВКонтакте»

У кота Сени, над которым издевался блогер Николай Черепанов из Режа (Свердловская область), обнаружили вирус иммунодефицита кошек (ВИК приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям и другим заболеваниям) и вирус лейкемии (вызывает у кошек заболевание, похожее на рак). Об этом сообщили волонтеры «ЗООзащиты».

«К сожалению, анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек и лейкоз. Не удивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Однако зоозащитники отмечают, что общее самочувствие Сени в норме. «Он ест, пьет, ходит в туалет», — пишут волонтеры. 8 марта Сене назначен контрольный прием к врачу. По словам волонтеров, кот готов к выписке.

Ранее сообщалось, что свердловский youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых издевался над рыжим котом. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное как на подушку.

Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После этого Черепанов убрал видео с животным со своего канала. Полицейские 2 марта смогли забрать кота у блогера-живодера. В тот же вечер Сеню привезли в клинику в Екатеринбург.