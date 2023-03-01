Свердловский блогер-живодер Дикий Куколд удалил видео с котом

Свердловчане просят блогера отдать кота в добрые руки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер из города Реж (Свердловская область) Николай Черепанов, называющий себя Дикий Куколд, удалил видео с котом из своего youtube-канала. Ранее общественники обвинили мужчину в издевательствах над животным и обратились в прокуратуру.

Теперь на youtube-канале Черепанова, который называется «Дикий трэш», остались лишь стримы с супружеской парой и видео, на котором автор жмет штангу. Тем не менее, пользователи продолжают писать возмущенные комментарии в защиту кота.

«То, что ты удалил видео, уже не имеет никакой роли — интернет запомнил все», — написал пользователь под ником Ivan. «Скажи своей маме, пусть отдаст кота волонтерам! Кот не нужен вам, а вы — ему. Пусть поживет счастливо», — призвала Tatiana P. «Зачем вы над котом издеваетесь?! Ужас просто, кот плачет. Сам вы толстяк с пузом, вот и занимайтесь, и приседайте, отжимайтесь сами! От несчастного беззащитного животного отвяжитесь!» — возмущена Светлана Ястребова. «Чувак, пожалуйста, будь к коту добр. Ему приятно будет, и ты снова станешь человеком. Добрым быть лучше всего. Сам скоро поймешь, если встанешь на путь исправления», — обратился к блогеру Diluc Ragnvindr.

Россиян возмутили видео, на которых блогер Николай Черепанов издевается над котом. На одном из роликов он качает животному пресс, на другом — связывает скотчем лапы, на третьем — ложится на кота как на подушку. Общественники написали заявление в прокуратуру Свердловской области. Ранее местные жители уже жаловались на Черепанова, который называет себя Дикий Куколд. Людей пугает, что он мучает животных, угрожает матери и следит за незнакомками.