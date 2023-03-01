За судьбой кота следят многие многие россияне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции города Реж (Свердловская область) забрали кота, который стал героем видеороликов местного блогера Николая Черепанова и вызвал сочувствие у многих россиян. Сейчас животное находится в отделении полиции и будет передано зоозащитникам, рассказал URA.RU начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сегодня представители МВД посетили квартиру хозяину домашнего питомца. В итоге кот, ставший уже популярным не только в Свердловской области, но и стране, был изъят и доставлен в местное отделение полиции. В ближайшее время домашнее животное будет передано в руки зоозащитников, которые планируют поместить пушистика на временную передержку. Разбирательство продолжится, по итогам которого участковые примут обоснованное процессуальное решение», — сказал Горелых.

Полковник рекомендовал журналистам поинтересоваться у хозяина кота, «не было ли среди его предков представителей бандеровского движения, которым, как известно, пытки были присущи». Он добавил, что информация о вышедших в сети видеороликах была зарегистрирована дежурной частью полиции Режа еще накануне, 1 марта, в установленном порядке. По словам представителя пресс-службы, стражи порядка уже приступили к проверочным мероприятиям и установлению подробностей и точных обстоятельств инцидента.

Youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых мучил кота. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное как на подушку. Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После волны возмущения Черепанов, который называет себя Дикий Куколд, убрал видео с котом из своего канала.

Возможно, кот Черепанова теперь попадет в добрые руки Фото: В.Н. Горелых

.