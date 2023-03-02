Кота, которого мучил блогер-живодер, доставили в Екатеринбург. Видео

03 марта 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Кота Сеню привезли в клинику Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кота по кличке Сеня, над которым издевался блогер Николай Черепанов из Режа (Свердловская область), вечером 2 марта привезли в ветеринарную клинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге. Об этом сообщили в благотворительном фонде «ЗООзащита». «Нам удалось вывезти кота от хозяина-живодера. Котик доставлен в Екатеринбург в клинику доктора Тебенькова на обследование», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Зоозащитники рассказали, что Сеня находится в стрессовом состоянии. «Бедняжка сильно напуган, но в депрессию не впал», — добавили волонтеры. Кота оставили в стационаре. 3 марта у него возьмут необходимые анализы, сделают УЗИ сердца и брюшной полости, сообщили в благотворительном фонде. Ранее сообщалось, что свердловский youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых издевался над рыжим котом. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное как на подушку. Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После волны возмущения Черепанов, убрал видео с животным из своего канала. Полицейские смогли забрать кота у блогера-живодера.

Кота по кличке Сеня, над которым издевался блогер Николай Черепанов из Режа (Свердловская область), вечером 2 марта привезли в ветеринарную клинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге. Об этом сообщили в благотворительном фонде «ЗООзащита». «Нам удалось вывезти кота от хозяина-живодера. Котик доставлен в Екатеринбург в клинику доктора Тебенькова на обследование», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Зоозащитники рассказали, что Сеня находится в стрессовом состоянии. «Бедняжка сильно напуган, но в депрессию не впал», — добавили волонтеры. Кота оставили в стационаре. 3 марта у него возьмут необходимые анализы, сделают УЗИ сердца и брюшной полости, сообщили в благотворительном фонде. Ранее сообщалось, что свердловский youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых издевался над рыжим котом. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное как на подушку. Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После волны возмущения Черепанов, убрал видео с животным из своего канала. Полицейские смогли забрать кота у блогера-живодера.