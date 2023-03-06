06 марта 2023
05 марта 2023

Ночью в Кургане поезд насмерть сбил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Навесной мост, Омский переулок 12. Курган , жд, поезд, жд вагон
В Кургане ночью мужчина попал под грузовой поезд Фото:

На станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло ночью 7 марта. Предварительная причина — неосторожные действия самого курганца, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

«Седьмого марта около 2:00 на станции Утяк в городе Кургане грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия выехала полиция и следователи», — указано в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, смерть наступила по неосторожности.

Также на место ЧП выехал курганский транспортный прокурор. Прокуратура сейчас проводит ряд мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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На станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло ночью 7 марта. Предварительная причина — неосторожные действия самого курганца, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. «Седьмого марта около 2:00 на станции Утяк в городе Кургане грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия выехала полиция и следователи», — указано в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, смерть наступила по неосторожности. Также на место ЧП выехал курганский транспортный прокурор. Прокуратура сейчас проводит ряд мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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