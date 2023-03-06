Ночью в Кургане поезд насмерть сбил мужчину

07 марта 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

В Кургане ночью мужчина попал под грузовой поезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло ночью 7 марта. Предварительная причина — неосторожные действия самого курганца, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. «Седьмого марта около 2:00 на станции Утяк в городе Кургане грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия выехала полиция и следователи», — указано в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, смерть наступила по неосторожности. Также на место ЧП выехал курганский транспортный прокурор. Прокуратура сейчас проводит ряд мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

На станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло ночью 7 марта. Предварительная причина — неосторожные действия самого курганца, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. «Седьмого марта около 2:00 на станции Утяк в городе Кургане грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия выехала полиция и следователи», — указано в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, смерть наступила по неосторожности. Также на место ЧП выехал курганский транспортный прокурор. Прокуратура сейчас проводит ряд мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.