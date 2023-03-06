06 марта 2023
05 марта 2023

На стройку самой большой школы Кургана прибудет дополнительная бригада

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк в заозерном. Курган, школа, стройка, заозерный, стройка школы
В Курган приедет бригада помогать в постройке школы Фото:

В Курган на строительство школы на 1,5 тысячи мест в Заозерном микрорайоне прибудет дополнительная бригада строителей. Об этом рассказали в мэрии города.

«Работы по строительству идут активно. На этой неделе дополнительно прибывает еще одна бригада монолитчиков», — процитировала пресс-служба администрации директора управления капитального строительства Игоря Минина.

По данным управления, в настоящее время в школе ведутся подготовительные работы для прокладки теплотрассы и установке батарей отопления. Также строители прокладывают силовой кабель.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский завод стал основным подрядчиков по строительству школы в Кургане. Также губернатор Шумков попросил у президента РФ Владимира Путина дополнительные средства на строительство соцобъектов, среди которых была названа школа на 1,5 тысячи мест.

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В Курган на строительство школы на 1,5 тысячи мест в Заозерном микрорайоне прибудет дополнительная бригада строителей. Об этом рассказали в мэрии города. «Работы по строительству идут активно. На этой неделе дополнительно прибывает еще одна бригада монолитчиков», — процитировала пресс-служба администрации директора управления капитального строительства Игоря Минина. По данным управления, в настоящее время в школе ведутся подготовительные работы для прокладки теплотрассы и установке батарей отопления. Также строители прокладывают силовой кабель. Ранее URA.RU сообщало, что курганский завод стал основным подрядчиков по строительству школы в Кургане. Также губернатор Шумков попросил у президента РФ Владимира Путина дополнительные средства на строительство соцобъектов, среди которых была названа школа на 1,5 тысячи мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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