На стройку самой большой школы Кургана прибудет дополнительная бригада

В Курган приедет бригада помогать в постройке школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган на строительство школы на 1,5 тысячи мест в Заозерном микрорайоне прибудет дополнительная бригада строителей. Об этом рассказали в мэрии города.

«Работы по строительству идут активно. На этой неделе дополнительно прибывает еще одна бригада монолитчиков», — процитировала пресс-служба администрации директора управления капитального строительства Игоря Минина.

По данным управления, в настоящее время в школе ведутся подготовительные работы для прокладки теплотрассы и установке батарей отопления. Также строители прокладывают силовой кабель.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский завод стал основным подрядчиков по строительству школы в Кургане. Также губернатор Шумков попросил у президента РФ Владимира Путина дополнительные средства на строительство соцобъектов, среди которых была названа школа на 1,5 тысячи мест.