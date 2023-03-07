Инстаблогер Лерчек попалась на неуплате налогов на 300 миллионов

Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной. Чекалина уклонялась от уплаты налогов, проворачивая мошеннические схемы через мужа и других родственников. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год […] привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников», — сообщает Следственный комитет. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Чекалину и ее супруга обвиняют в неуплате налогов на сумму 300 млн рублей.
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в 2020 году заняла 7 место среди блогеров, которые больше всего заработали в Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чекалина запускала фитнес-марафоны, а также владеет косметическим брендом Letique Cosmetics.
Instagram запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной. Чекалина уклонялась от уплаты налогов, проворачивая мошеннические схемы через мужа и других родственников. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год […] привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников», — сообщает Следственный комитет. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Чекалину и ее супруга обвиняют в неуплате налогов на сумму 300 млн рублей. Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в 2020 году заняла 7 место среди блогеров, которые больше всего заработали в Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чекалина запускала фитнес-марафоны, а также владеет косметическим брендом Letique Cosmetics. Instagram запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ