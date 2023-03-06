В Златоусте готовят сервитут на опоры для газопровода на бывшем оборонном заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) опасаются взрыва газопровода под давлением на бывшем оборонном заводе «Булат». Как URA.RU сообщил депутат горсобрания Гамалетдин Агзамов, замене подлежит 3,5 км трубы с газом, часть которой крепится на разрушающейся стене бывшего цеха.

«Газопровод среднего давления частично находится на уцелевшей стене бывшего цеха завода имени Ленина, который в 90-е годы стал заводом „Булат“. Протяженность трубопровода возрастом 57 лет составляет 3,5 км. При этом гарантия согласно ГОСТу и в зависимости от толщины стенки металла дается максимально на 30-40 лет. Стена, на которой крепится труба, раскачивается и в любой момент может обрушиться. А удерживающие газопровод кронштейны злоумышленники уже растаскивают», — заявил URA.RU Агзамов.

Трудностей прибавляет то, что участок, на котором располагается объект, мэрия города продала частным лицам. В итоге снабжающий жителей поселка Закаменка трубопровод надо или демонтировать, или устанавливать опоры. Затраты на демонтаж могут составить приблизительно 40-50 миллионов рублей. Агзамов, возглавляющий газовую компанию, подсчитал, что в ином случае придется поставить более 400 опор. Причем с владельцами земли потребуется договариваться о сервитуте.

В мэрии URA.RU отметили, что остановились на варианте с ремонтом путем переноса трубопровода на самостоятельные опоры. Руководители мэрии оформят сервитут с собственниками земельного участка. В данный момент готовят смету.