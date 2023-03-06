В ХМАО бизнесмен заплатит штраф за продажу токсичной продукции

Содержание метанола в незамерзающей жидкости выше нормы в сотни раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО сотрудники Роспотребнадзора выявили предпринимателя, торгующего токсичной незамерзающей жидкостью неизвестного производства с повышенным содержанием метанола. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Опасное вещество было обнаружено в незамерзающей жидкости «Anti лед» неизвестного производства. На этикетке указывался производитель из города Челябинска. Но при проверке выяснилось, что данный предприниматель не зарегистрирован по указанному адресу, и кто является истинным изготовителем, выяснить не удалось. «Выявлена реализация непищевой спиртосодержащей жидкости без сертификата соответствия, данных о государственной регистрации новой продукции и товаросопроводительных документов. В частности, в продаже находилась антиобледенительная жидкость „Anti лед“. По результатам лабораторных исследований установлено превышение содержания метанола. Содержание метанола в пробе — 27% при норме 0,5%», — сообщили в ведомстве.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное производство за реализацию опасной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. «Предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, а арестованную продукцию изъяли и уничтожили в установленном порядке», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор обнаружил поддельные молочные продукты в детских садах ХМАО. Ненастоящие образцы были обнаружены в детских садах Когалыма.