Роспотребнадзор обнаружил поддельные молочные продукты в детских садах ХМАО

Роспотребнадзор нашел три поддельных образца молочной продукции в детских садах Когалыма

03 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

В Когалыме выявили поддельные молочные продукты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Когалыме сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельное молоко и сливочное масло. На сайте ведомства опубликована информация, что фальсификат обнаружили в ходе проверки организации питания в трех детских садах города. «В Когалыме выявлены фальсифицированное молоко и сливочное масло. В ходе проверки дошкольных образовательных организаций для микробиологических и физико-химических исследований взяты пробы молочной продукции, и в трех учреждениях пробы не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза, а также санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Три образца не являлись молочным жиром коровьего молока», — сообщает ведомство. По результатам экспертизы, нарушения найдены в кувшине ультрапастеризованного молока «В лучших традициях» с указанной жирностью 3,2% изготовителя ООО «Молочная инвестиционная компания». Не соответствовали нормативам и два вида масла: «Традиционное» жирностью 82,5% производителя ООО «Внуковский масло-жировой комбинат» и «Масло сладко — сливочное несоленое „Крестьянское“» производства ООО «АУРА». При этом на этикетке было указано, что эти продукты не содержат заменителя молочного жира. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска заподозрил сеть магазинов «Магнит» в продаже поддельной газировки. Мужчина купил сразу шесть бутылок Pepsi, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Когалыме сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельное молоко и сливочное масло. На сайте ведомства опубликована информация, что фальсификат обнаружили в ходе проверки организации питания в трех детских садах города. «В Когалыме выявлены фальсифицированное молоко и сливочное масло. В ходе проверки дошкольных образовательных организаций для микробиологических и физико-химических исследований взяты пробы молочной продукции, и в трех учреждениях пробы не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза, а также санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Три образца не являлись молочным жиром коровьего молока», — сообщает ведомство. По результатам экспертизы, нарушения найдены в кувшине ультрапастеризованного молока «В лучших традициях» с указанной жирностью 3,2% изготовителя ООО «Молочная инвестиционная компания». Не соответствовали нормативам и два вида масла: «Традиционное» жирностью 82,5% производителя ООО «Внуковский масло-жировой комбинат» и «Масло сладко — сливочное несоленое „Крестьянское“» производства ООО «АУРА». При этом на этикетке было указано, что эти продукты не содержат заменителя молочного жира. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска заподозрил сеть магазинов «Магнит» в продаже поддельной газировки. Мужчина купил сразу шесть бутылок Pepsi, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка.