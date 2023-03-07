Силовики ликвидировали 23 подпольные оружейные мастерские в России

07 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

В числе прочего из незаконного оборота были изъяты 14 автоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 20 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов ликвидировали сотрудники ФСБ России, полицейские и росгвардейцы. Оперативные мероприятия прошли в 27 регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, обыски прошли в 27 регионах России, сообщает ЦОС ФСБ. «Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 59 жителей из 34 регионов страны», — сообщает ЦОС ФСБ России. Все задержанные занимались перепрофилированием гражданского оружия на боевое и его продажей. Подпольные оружейники и мастерские были выявлены в Москве, Севастополе, регионах Центральной России, в Сибири, Поволжье и на Урале. В результате обысков из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, 28 винтовок, 65 пистолетов и револьверов и других видов оружия. Кроме того, были изъяты различные боеприпасы.

Более 20 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов ликвидировали сотрудники ФСБ России, полицейские и росгвардейцы. Оперативные мероприятия прошли в 27 регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, обыски прошли в 27 регионах России, сообщает ЦОС ФСБ. «Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 59 жителей из 34 регионов страны», — сообщает ЦОС ФСБ России. Все задержанные занимались перепрофилированием гражданского оружия на боевое и его продажей. Подпольные оружейники и мастерские были выявлены в Москве, Севастополе, регионах Центральной России, в Сибири, Поволжье и на Урале. В результате обысков из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, 28 винтовок, 65 пистолетов и револьверов и других видов оружия. Кроме того, были изъяты различные боеприпасы.