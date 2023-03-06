Мэрия в ХМАО сообщила, почему горожане слышат военные самолеты

Мэрия в ХМАО сообщила, что громкий гул над Нижневартовском издают военные самолеты

Жители пожаловались в соцсетях на громкий гул Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В мэрии Нижневартовска сообщили, что над городом проходит трасса военных самолетов, и именно они доставляют жителям неудобство своим гулом. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале властей города.

В социальных сетях жители города начали жаловаться, что над городом постоянно летают самолеты с громким гулом. Горожане хотели узнать, что это за самолеты и почему их так слышно. «В воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полета военных самолетов дальней авиации. Самолеты, которые слышат горожане, пролетают несколько ниже обычной траектории», — указано в сообщении.

При этом в мэрии отметили, что из-за этого нет поводов для беспокойства. «Они регулярно выполняют плановые рейсы. Ситуация штатная», — обозначено в сообщении telegram-канала.

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