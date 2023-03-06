06 марта 2023

В Златоусте женщины заперли на кухне пенсионерку и ограбили

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев и Паслер в Североуральске, ключ от дома, ключ в замке
Пенсионерка доверилась гостьям, которые оставили ее без 200 тысяч рублей Фото:

В Златоусте (Челябинская область) у 82-летней жительницы 6 марта три женщины вынесли из квартиры крупную сумму денег. Как URA.RU рассказали родственники потерпевшей, исчезло 200 тысяч рублей.

«Происшествие произошло в 11 часов 6 марта. Женщины сказали, что принесли продукты питания, представившись работниками соцслужбы. Одиноко проживающая пенсионерка поверила и открыла дверь», — сообщили URA.RU родственники потерпевшей.

Оказавшись в квартире, двое визитеров обманом увлекли хозяйку на кухню в то время, пока их сообщница искала деньги. Почувствовав неладное, жительница поспешила проводит гостей обратно за дверь. После визита пенсионерка не смогла найти 200 тысяч рублей и спустя полтора часа после происшествия обратилась в полицию.

В пресс-службе златоустовской полиции URA.RU заявили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц. С начала 2023 года в отношении пенсионеров зарегистрировано 17 случаев мошенничества. При этом по восьми фактам лица мошенников установлены, а семь жителей деньги отдавать не стали.

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В Златоусте (Челябинская область) у 82-летней жительницы 6 марта три женщины вынесли из квартиры крупную сумму денег. Как URA.RU рассказали родственники потерпевшей, исчезло 200 тысяч рублей. «Происшествие произошло в 11 часов 6 марта. Женщины сказали, что принесли продукты питания, представившись работниками соцслужбы. Одиноко проживающая пенсионерка поверила и открыла дверь», — сообщили URA.RU родственники потерпевшей. Оказавшись в квартире, двое визитеров обманом увлекли хозяйку на кухню в то время, пока их сообщница искала деньги. Почувствовав неладное, жительница поспешила проводит гостей обратно за дверь. После визита пенсионерка не смогла найти 200 тысяч рублей и спустя полтора часа после происшествия обратилась в полицию. В пресс-службе златоустовской полиции URA.RU заявили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц. С начала 2023 года в отношении пенсионеров зарегистрировано 17 случаев мошенничества. При этом по восьми фактам лица мошенников установлены, а семь жителей деньги отдавать не стали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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