В Златоусте женщины заперли на кухне пенсионерку и ограбили

Пенсионерка доверилась гостьям, которые оставили ее без 200 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) у 82-летней жительницы 6 марта три женщины вынесли из квартиры крупную сумму денег. Как URA.RU рассказали родственники потерпевшей, исчезло 200 тысяч рублей.

«Происшествие произошло в 11 часов 6 марта. Женщины сказали, что принесли продукты питания, представившись работниками соцслужбы. Одиноко проживающая пенсионерка поверила и открыла дверь», — сообщили URA.RU родственники потерпевшей.

Оказавшись в квартире, двое визитеров обманом увлекли хозяйку на кухню в то время, пока их сообщница искала деньги. Почувствовав неладное, жительница поспешила проводит гостей обратно за дверь. После визита пенсионерка не смогла найти 200 тысяч рублей и спустя полтора часа после происшествия обратилась в полицию.

В пресс-службе златоустовской полиции URA.RU заявили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц. С начала 2023 года в отношении пенсионеров зарегистрировано 17 случаев мошенничества. При этом по восьми фактам лица мошенников установлены, а семь жителей деньги отдавать не стали.