Турецкие банки предлагают россиянам удаленно оформить карты Visa и MasterCard

07 марта 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Оформить карту можно на турецком сайте Turkish-card Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне могут оформить ушедшие из России банковские карты Visa и MasterCard через турецкий сайт. После этого можно будет оплачивать иностранные покупки. «На сайте Turkish-card россиянам предлагают по доверенности оформить карты [Visa и MasterCard] в турецких Ziraat bank и Vakif bank. Сейчас сервис получает до нескольких десятков заявок на открытие счета ежедневно, рассказали в компании», — передает газета «Известия». Оформление карты позволит оплачивать покупки за границей. Оформление турецкой карты будет стоить 30 тысяч рублей. Отмечается, что россиянам довольно трудно получить карты даже при личном присутствии. Есть и второй вариант для оформления карт — сервис Easypay. Там можно открыть счет по аналогии с интернет-кошельком Qiwi или выпустить пластиковую карту. Цена за открытие счета на платежной системе Sipay будет стоить 25 тысяч рублей, а за выпуск пластика — 70 тысяч. После начала спецоперации Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в РФ. Из-за этого россияне лишились возможности оплачивать покупки за рубежом.

Россияне могут оформить ушедшие из России банковские карты Visa и MasterCard через турецкий сайт. После этого можно будет оплачивать иностранные покупки. «На сайте Turkish-card россиянам предлагают по доверенности оформить карты [Visa и MasterCard] в турецких Ziraat bank и Vakif bank. Сейчас сервис получает до нескольких десятков заявок на открытие счета ежедневно, рассказали в компании», — передает газета «Известия». Оформление карты позволит оплачивать покупки за границей. Оформление турецкой карты будет стоить 30 тысяч рублей. Отмечается, что россиянам довольно трудно получить карты даже при личном присутствии. Есть и второй вариант для оформления карт — сервис Easypay. Там можно открыть счет по аналогии с интернет-кошельком Qiwi или выпустить пластиковую карту. Цена за открытие счета на платежной системе Sipay будет стоить 25 тысяч рублей, а за выпуск пластика — 70 тысяч. После начала спецоперации Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в РФ. Из-за этого россияне лишились возможности оплачивать покупки за рубежом.