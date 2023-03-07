Турецкие банки предлагают россиянам удаленно оформить карты Visa и MasterCard

Россияне могут оформить ушедшие из России банковские карты Visa и MasterCard через турецкий сайт. После этого можно будет оплачивать иностранные покупки.
«На сайте Turkish-card россиянам предлагают по доверенности оформить карты [Visa и MasterCard] в турецких Ziraat bank и Vakif bank. Сейчас сервис получает до нескольких десятков заявок на открытие счета ежедневно, рассказали в компании», — передает газета «Известия». Оформление карты позволит оплачивать покупки за границей. Оформление турецкой карты будет стоить 30 тысяч рублей. Отмечается, что россиянам довольно трудно получить карты даже при личном присутствии.
Есть и второй вариант для оформления карт — сервис Easypay. Там можно открыть счет по аналогии с интернет-кошельком Qiwi или выпустить пластиковую карту. Цена за открытие счета на платежной системе Sipay будет стоить 25 тысяч рублей, а за выпуск пластика — 70 тысяч.
После начала спецоперации Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в РФ. Из-за этого россияне лишились возможности оплачивать покупки за рубежом.
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