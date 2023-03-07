Командир спецназа «Ахмат» вернулся на передовую после покушения

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону специальной военной операции после совершенного покушения на его жизнь. В феврале Алаудинова пытались отравить токсичным веществом, нанесенном на конверт.
«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще не до конца восстановился.
О покушении на жизнь Апты Алаудинова в феврале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он получил письмо через адъютанта, на конверт было нанесено отравляющее вещество, передает «Царьград». Алаудинов был доставлен в московскую больницу.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!