Командир спецназа «Ахмат» вернулся на передовую после покушения

07 марта 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Апты Алаудинов вернулся в Донбасс после отравления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону специальной военной операции после совершенного покушения на его жизнь. В феврале Алаудинова пытались отравить токсичным веществом, нанесенном на конверт. «Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще не до конца восстановился. О покушении на жизнь Апты Алаудинова в феврале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он получил письмо через адъютанта, на конверт было нанесено отравляющее вещество, передает «Царьград». Алаудинов был доставлен в московскую больницу.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону специальной военной операции после совершенного покушения на его жизнь. В феврале Алаудинова пытались отравить токсичным веществом, нанесенном на конверт. «Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще не до конца восстановился. О покушении на жизнь Апты Алаудинова в феврале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он получил письмо через адъютанта, на конверт было нанесено отравляющее вещество, передает «Царьград». Алаудинов был доставлен в московскую больницу.