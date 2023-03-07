Командир спецназа «Ахмат» вернулся на передовую после покушения

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Апты Алаудинов вернулся в Донбасс после отравления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону специальной военной операции после совершенного покушения на его жизнь. В феврале Алаудинова пытались отравить токсичным веществом, нанесенном на конверт.

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще не до конца восстановился.

О покушении на жизнь Апты Алаудинова в феврале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он получил письмо через адъютанта, на конверт было нанесено отравляющее вещество, передает «Царьград». Алаудинов был доставлен в московскую больницу.

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону специальной военной операции после совершенного покушения на его жизнь. В феврале Алаудинова пытались отравить токсичным веществом, нанесенном на конверт. «Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще не до конца восстановился. О покушении на жизнь Апты Алаудинова в феврале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он получил письмо через адъютанта, на конверт было нанесено отравляющее вещество, передает «Царьград». Алаудинов был доставлен в московскую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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