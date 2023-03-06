Тюменцы неделями не могут попасть на прием к врачам

Запись к профильным врачам в тюменских больницах расписана на недели вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени вынуждены неделями ждать своей очереди на прием к профильным врачам больниц и поликлиник. Об этом пациенты рассказали в беседе с URA.RU.

«Для того, чтобы попасть на прием к узким специалистам, таким, как окулист, эндокринолог и т. д., приходится ждать несколько недель. В Тюмени у медиков очень плотный график. Просто записаться и попасть на осмотр в течение двух-трех дней точно не получится», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Другой житель города также рассказал агентству о сложностях, возникающих при записи к профильным медикам. «Даже электронная очередь расписана на недели. Для того, чтобы попасть на прием к узкому специалисту в апреле, приходится записываться в марте. Это неправильно», — заявил тюменец в разговоре с URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что записаться на прием к профильным врачам можно только после посещения терапевта. «Согласно программе государственных гарантий, доступность планового приема профильных медицинских специалистов составляет 14 дней. Самостоятельная запись на прием доступна только пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении профильного специалиста. Во всех прочих случаях необходим первичный прием врача-терапевта, который осуществит осмотр, при необходимости назначит анализы и, при наличии показаний, сформирует для пациента запись на прием к профильному специалисту», — рассказали URA.RU в региональном депздраве.