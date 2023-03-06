Тюменцам предсказали повышенную пожарную опасность весной 2023 года. Карта

07 марта 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Первые лесные пожары в Тюменской области могут начаться уже в апреле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная служба авиалесоохраны прогнозирует высокий класс пожарной опасности в Тюменской области весной 2023 года. Карта с предварительным прогнозом появилась на официальном сайте ведомства. «В апреле и мае 2023 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территориях нескольких регионов. В Уральском федеральном округе особо сложная ситуация будет в восточной части Курганской области и на всей территории Тюменской области», — говорится в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны РФ. Прогноз предварительный, ситуация еще может измениться, сообщает ведомство. Какой будет ситуация летом 2023 года, в Авиалесоохране пока не сообщают. Ранее агентство рассказало, какой погоды ждать тюменцам в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, к 10 марта в городе потеплеет до +10 градусов. Карта с сайта ФБУ «Авиалесоохрана»

Федеральная служба авиалесоохраны прогнозирует высокий класс пожарной опасности в Тюменской области весной 2023 года. Карта с предварительным прогнозом появилась на официальном сайте ведомства. «В апреле и мае 2023 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территориях нескольких регионов. В Уральском федеральном округе особо сложная ситуация будет в восточной части Курганской области и на всей территории Тюменской области», — говорится в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны РФ. Прогноз предварительный, ситуация еще может измениться, сообщает ведомство. Какой будет ситуация летом 2023 года, в Авиалесоохране пока не сообщают. Ранее агентство рассказало, какой погоды ждать тюменцам в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, к 10 марта в городе потеплеет до +10 градусов.