Водитель такси в ЯНАО рассказал, как его обокрал и кинул на деньги пассажир

07 марта 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Пассажир скрылся и не заплатил шесть тысяч за поездку в другой город Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО), подрабатывающего таксистом, обокрал пассажир, когда он остановился заправить машину. Как рассказал URA.RU Руслан, ему также не заплатили за поездку, мужчина скрылся в неизвестном направлении. «Был выходной день и я решил таксовать, нуждался в деньгах. Смотрю заказ висит из Нового Уренгоя в Тарко-Сале. Машина у меня хорошая, думал доедем быстро и вернусь. Но если бы я знал, что останусь ни с чем, да еще и в минусе, никогда бы не поехал», — делится он. Руслан уточнил, что пассажир предложил расплатиться с ним наличными, да и сумма была неплохая — 6 тысяч рублей за поездку. Однако, когда собеседник агентства довез клиента до точки назначения, тот скрылся. «Он попросил меня остановить возле магазина, чтобы снять деньги с банкомата. Потом оказалось, что он вышел через другой вход и исчез», — рассказал ямалец. Возвращаясь домой собеседник агентства заметил, что из бардачка пропал кошелек. «У меня там вместе с документами на машину лежал старый кошелек. Кроме визиток ничего не было. Но я офигел, нормальный мужик вроде ехал. Порядочный на первый взгляд. Все равно очень не приятно», — подчеркнул Руслан. Найти обманщика мужчина так и не смог. Номер оказался не рабочим, в магазине ему сказали, что никого не видели. Ранее предприниматель рассказывал, кто наживается на пассажирах такси. Оказалось, что Владельцы франшиз «Яндекс.Такси» не хотят снижать стоимость поездки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО), подрабатывающего таксистом, обокрал пассажир, когда он остановился заправить машину. Как рассказал URA.RU Руслан, ему также не заплатили за поездку, мужчина скрылся в неизвестном направлении. «Был выходной день и я решил таксовать, нуждался в деньгах. Смотрю заказ висит из Нового Уренгоя в Тарко-Сале. Машина у меня хорошая, думал доедем быстро и вернусь. Но если бы я знал, что останусь ни с чем, да еще и в минусе, никогда бы не поехал», — делится он. Руслан уточнил, что пассажир предложил расплатиться с ним наличными, да и сумма была неплохая — 6 тысяч рублей за поездку. Однако, когда собеседник агентства довез клиента до точки назначения, тот скрылся. «Он попросил меня остановить возле магазина, чтобы снять деньги с банкомата. Потом оказалось, что он вышел через другой вход и исчез», — рассказал ямалец. Возвращаясь домой собеседник агентства заметил, что из бардачка пропал кошелек. «У меня там вместе с документами на машину лежал старый кошелек. Кроме визиток ничего не было. Но я офигел, нормальный мужик вроде ехал. Порядочный на первый взгляд. Все равно очень не приятно», — подчеркнул Руслан. Найти обманщика мужчина так и не смог. Номер оказался не рабочим, в магазине ему сказали, что никого не видели. Ранее предприниматель рассказывал, кто наживается на пассажирах такси. Оказалось, что Владельцы франшиз «Яндекс.Такси» не хотят снижать стоимость поездки.