Водитель такси в ЯНАО рассказал, как его обокрал и кинул на деньги пассажир

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО), подрабатывающего таксистом, обокрал пассажир, когда он остановился заправить машину. Как рассказал URA.RU Руслан, ему также не заплатили за поездку, мужчина скрылся в неизвестном направлении.
«Был выходной день и я решил таксовать, нуждался в деньгах. Смотрю заказ висит из Нового Уренгоя в Тарко-Сале. Машина у меня хорошая, думал доедем быстро и вернусь. Но если бы я знал, что останусь ни с чем, да еще и в минусе, никогда бы не поехал», — делится он.
Руслан уточнил, что пассажир предложил расплатиться с ним наличными, да и сумма была неплохая — 6 тысяч рублей за поездку. Однако, когда собеседник агентства довез клиента до точки назначения, тот скрылся. «Он попросил меня остановить возле магазина, чтобы снять деньги с банкомата. Потом оказалось, что он вышел через другой вход и исчез», — рассказал ямалец.
Возвращаясь домой собеседник агентства заметил, что из бардачка пропал кошелек. «У меня там вместе с документами на машину лежал старый кошелек. Кроме визиток ничего не было. Но я офигел, нормальный мужик вроде ехал. Порядочный на первый взгляд. Все равно очень не приятно», — подчеркнул Руслан. Найти обманщика мужчина так и не смог. Номер оказался не рабочим, в магазине ему сказали, что никого не видели.
Ранее предприниматель рассказывал, кто наживается на пассажирах такси. Оказалось, что Владельцы франшиз «Яндекс.Такси» не хотят снижать стоимость поездки.
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