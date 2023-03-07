Уехавший за границу депутат ликвидировал бизнес в Челябинске

Марсель Хазиев перестал быть индивидуальным предпринимателем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат совета Центрального района Марсель Хазиев, покинувший страну с началом частичной мобилизации, закрыл ИП в Челябинске. Это следует из данных СБИС.

Запись о регистрации Хазиева в качестве частного предпринимателя появилась в ЕГРЮЛ 30 мая 2022 года. С учета его сняли в конце февраля. Основными видами деятельность ИП заявлялись разработка компьютерного программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники и другие IT-компетенции.

В середине января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной деятельности Хазиева. Поводом стало обращение депутата Тракторозаводского совета Александра Курочкина.

По словам Курочкина, после объявления в России частичной мобилизации Хазиев выехал в Грузию, откуда «по канонам сетевого маркетинга» организовал платные дистанционные курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева». При этом в соцсетях Хазиева регулярно публикуются комментарии, дискредитирующие политику российских властей и специальную военную операцию на Украине. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа.