07 марта 2023

Уехавший за границу депутат ликвидировал бизнес в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-практикум по подготовке заявок на конкурс президентских грантов в 2017 году. Челябинск, хазиев марсель
Марсель Хазиев перестал быть индивидуальным предпринимателем Фото:

Депутат совета Центрального района Марсель Хазиев, покинувший страну с началом частичной мобилизации, закрыл ИП в Челябинске. Это следует из данных СБИС.

Запись о регистрации Хазиева в качестве частного предпринимателя появилась в ЕГРЮЛ 30 мая 2022 года. С учета его сняли в конце февраля. Основными видами деятельность ИП заявлялись разработка компьютерного программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники и другие IT-компетенции.

В середине января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной деятельности Хазиева. Поводом стало обращение депутата Тракторозаводского совета Александра Курочкина.

По словам Курочкина, после объявления в России частичной мобилизации Хазиев выехал в Грузию, откуда «по канонам сетевого маркетинга» организовал платные дистанционные курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева». При этом в соцсетях Хазиева регулярно публикуются комментарии, дискредитирующие политику российских властей и специальную военную операцию на Украине. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа.

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Депутат совета Центрального района Марсель Хазиев, покинувший страну с началом частичной мобилизации, закрыл ИП в Челябинске. Это следует из данных СБИС. Запись о регистрации Хазиева в качестве частного предпринимателя появилась в ЕГРЮЛ 30 мая 2022 года. С учета его сняли в конце февраля. Основными видами деятельность ИП заявлялись разработка компьютерного программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники и другие IT-компетенции. В середине января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной деятельности Хазиева. Поводом стало обращение депутата Тракторозаводского совета Александра Курочкина. По словам Курочкина, после объявления в России частичной мобилизации Хазиев выехал в Грузию, откуда «по канонам сетевого маркетинга» организовал платные дистанционные курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева». При этом в соцсетях Хазиева регулярно публикуются комментарии, дискредитирующие политику российских властей и специальную военную операцию на Украине. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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