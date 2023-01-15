Бастрыкина просят проверить челябинского депутата на политический «сетевой маркетинг»

16 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Марсель Хазиев вновь стал мишенью для коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Политические курсы, организованные в Челябинске депутатом Центрального района Марселем Хазиевым, просят проверить на законность и соответствие канонам сетевого маркетинга. Соответствующий запрос подготовил депутат Тракторозаводского совета областного центра Александр Курочкин. Документ адресован председателю СКР Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководству совета депутатов Центрального района. «Хазиев, будучи за границей, организовал сомнительный бизнес в России по всем канонам сетевого маркетинга. Он обещает своим клиентам, что они, пользуясь его схемами, будут зарабатывать до 400 тыс. рублей в месяц. Однако изначально необходимо заплатить 15000 рублей. По факту за эти деньги люди, оплатившие надежду, будут бесплатными агитаторами. А именно расклеивать и раздавать листовки после прослушивания курса, как именно наносить клей на лист бумаги с лицом Хазиева или другого депутата из их команды и правильно прикатать на подъездную дверь», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Курочкин, со ссылкой на telegram-канал Хазиева, указывает, что тот уже набрал на свои курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева» две группы по 15 человек, что в сумме дает 450 тыс. рублей. Этих денег хватит либо на очередную избирательную кампанию в райсовет, либо на год жизни в Грузии. Именно там, указывает Курочкин, его коллега-депутат находится после сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Кроме того, в его соцсетях публикуются высказывания, дискредитирующие действия ВС РФ на Украине. В связи с этим Курочкин просит следователей проверить, подпадают ли действия Хазиева под соответствующие статьи КоАП и УК РФ (в частности ст. 280.3 Уголовного кодекса). Спикера Центрального совета депутатов — рассмотреть вопрос о лишении Хазиева мандата. В конце декабря 2022 года Хазиев получил от коллег-депутатов дисциплинарное взыскание. Поводом стало представление губернатора Алексея Текслера и решение районной комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе: в декларации супруги депутата выявили неточность, связанную с кредитом на смартфон. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политические курсы, организованные в Челябинске депутатом Центрального района Марселем Хазиевым, просят проверить на законность и соответствие канонам сетевого маркетинга. Соответствующий запрос подготовил депутат Тракторозаводского совета областного центра Александр Курочкин. Документ адресован председателю СКР Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководству совета депутатов Центрального района. «Хазиев, будучи за границей, организовал сомнительный бизнес в России по всем канонам сетевого маркетинга. Он обещает своим клиентам, что они, пользуясь его схемами, будут зарабатывать до 400 тыс. рублей в месяц. Однако изначально необходимо заплатить 15000 рублей. По факту за эти деньги люди, оплатившие надежду, будут бесплатными агитаторами. А именно расклеивать и раздавать листовки после прослушивания курса, как именно наносить клей на лист бумаги с лицом Хазиева или другого депутата из их команды и правильно прикатать на подъездную дверь», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Курочкин, со ссылкой на telegram-канал Хазиева, указывает, что тот уже набрал на свои курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева» две группы по 15 человек, что в сумме дает 450 тыс. рублей. Этих денег хватит либо на очередную избирательную кампанию в райсовет, либо на год жизни в Грузии. Именно там, указывает Курочкин, его коллега-депутат находится после сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Кроме того, в его соцсетях публикуются высказывания, дискредитирующие действия ВС РФ на Украине. В связи с этим Курочкин просит следователей проверить, подпадают ли действия Хазиева под соответствующие статьи КоАП и УК РФ (в частности ст. 280.3 Уголовного кодекса). Спикера Центрального совета депутатов — рассмотреть вопрос о лишении Хазиева мандата. В конце декабря 2022 года Хазиев получил от коллег-депутатов дисциплинарное взыскание. Поводом стало представление губернатора Алексея Текслера и решение районной комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе: в декларации супруги депутата выявили неточность, связанную с кредитом на смартфон. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа.