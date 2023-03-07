Шойгу заявил о почти двукратном увеличении потерь ВСУ

Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии в феврале
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли на 40% по сравнению с январем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Они составили свыше 11 тысяч человек», — передает РИА Новости слова Шойгу.
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