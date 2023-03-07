Шойгу заявил о почти двукратном увеличении потерь ВСУ

Шойгу: потери ВСУ в феврале выросли на 40%
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии в феврале Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли на 40% по сравнению с январем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Они составили свыше 11 тысяч человек», — передает РИА Новости слова Шойгу.

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В феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли на 40% по сравнению с январем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Они составили свыше 11 тысяч человек», — передает РИА Новости слова Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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