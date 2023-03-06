В ХМАО из-за потепления ограничили движение грузовиков по автозимникам

В ХМАО из-за потепления с 10 марта ограничивают движение грузовикам массой свыше 10 тонн по зимникам в некоторых районах округа. Информация об этом появилась в telegram-канале управления автодорог Югры.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха. С 08:00 10.03.2023года и до наступления периода стабильно низкой температуры воздуха ниже -10°С будет введено ограничение на движение транспортных средств общей массой более 10 тонн по всем направлениям зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе», — указано в сообщении.
А с 9 марта по тем же причинам ограничат движение большегрузов по нескольким направлениям зимних автодорог в Кондинском районе. Всего в сообщении указано 8 направлений, куда не смогут проезжать грузовики.
•«пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский»
•«Подъезды к с. Ямки и до д. Юрмас»
•«пгт. Кондинский-с. Болчары»
•«с. Болчары-с. Алтай- д. Кама»
•«пгт. Кондинское-д. Никулинка»
•«пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур»
•«Подъезд к с. Карым»
•«пгт. Мортка-п. Нижняя Тавда (на участке Куминский-граница лесобазы)»
Ранее URA.RU сообщало, что на автозимниках в ХМАО ввели ограничения из-за потепления. Речь шла про Октябрьский и Березовский районы.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.