В ХМАО из-за потепления ограничили движение грузовиков по автозимникам

Проезд ограничат для грузовиков тяжелее 10 тонн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО из-за потепления с 10 марта ограничивают движение грузовикам массой свыше 10 тонн по зимникам в некоторых районах округа. Информация об этом появилась в telegram-канале управления автодорог Югры.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха. С 08:00 10.03.2023года и до наступления периода стабильно низкой температуры воздуха ниже -10°С будет введено ограничение на движение транспортных средств общей массой более 10 тонн по всем направлениям зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе», — указано в сообщении.

А с 9 марта по тем же причинам ограничат движение большегрузов по нескольким направлениям зимних автодорог в Кондинском районе. Всего в сообщении указано 8 направлений, куда не смогут проезжать грузовики.

•«пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский»

•«Подъезды к с. Ямки и до д. Юрмас»

•«пгт. Кондинский-с. Болчары»

•«с. Болчары-с. Алтай- д. Кама»

•«пгт. Кондинское-д. Никулинка»

•«пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур»

•«Подъезд к с. Карым»

•«пгт. Мортка-п. Нижняя Тавда (на участке Куминский-граница лесобазы)»

Ранее URA.RU сообщало, что на автозимниках в ХМАО ввели ограничения из-за потепления. Речь шла про Октябрьский и Березовский районы.