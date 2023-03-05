На автозимниках в ХМАО ввели ограничения из-за потепления. Список

06 марта 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Из-за потепления в Октябрьском и Березовском районах ввели ограничения на автозимниках Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Октябрьском и Березовском районах из-за потепления ввели ограничение на передвижение по зимним автодорогам и ледовым переправам для автомобилей тяжелее 10 тонн. Об этом рассказали в telegram-канале «Управление автодорог Югры». «По причине повышения температуры воздуха до +5 градусов с 14:00 9 марта в Октябрьском и Березовском районах ограничивается движение. Ограничение действует для транспортных средств массой свыше 10 тонн по зимним автодорогам», — сказано в сообщении Ограничение действует на следующих автозимниках ледовых переправах: «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»,«69 карьер — с. Пальяново», переправа через р. Обь в районе с. Шеркалы, «п.Большие Леуши — п. Карымкары», «п. Карымкары — п. Горнореченск — п.Урманный», «п. Урманный — с. Каменное», «п. Сергино — пгт. Андра», «пгт. Приобье — с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное», «Газовая трасса — с. Саранпауль», «д. Ломбовож — с. Саранпауль» «пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур», «д. Сартынья — п.Сосьва», «п.Сосьва — д. Кимкьясуй», «п.Сосьва — д. Ломбовож», «пгт. Березово — с. Теги — п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»; «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры», «пгт. Игрим — д. Анеева», «пгт. Игрим — д. Сартынья», «д. Хулимсунт — с. Няксимволь — д. Усть-Манья», «пгт.Игрим-п.Светлый», Ледовая переправа ч/з р.Ятрия/Ледовая переправа ч/з р.Щекурья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Октябрьском и Березовском районах из-за потепления ввели ограничение на передвижение по зимним автодорогам и ледовым переправам для автомобилей тяжелее 10 тонн. Об этом рассказали в telegram-канале «Управление автодорог Югры». «По причине повышения температуры воздуха до +5 градусов с 14:00 9 марта в Октябрьском и Березовском районах ограничивается движение. Ограничение действует для транспортных средств массой свыше 10 тонн по зимним автодорогам», — сказано в сообщении Ограничение действует на следующих автозимниках ледовых переправах: «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»,«69 карьер — с. Пальяново», переправа через р. Обь в районе с. Шеркалы, «п.Большие Леуши — п. Карымкары», «п. Карымкары — п. Горнореченск — п.Урманный», «п. Урманный — с. Каменное», «п. Сергино — пгт. Андра», «пгт. Приобье — с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное», «Газовая трасса — с. Саранпауль», «д. Ломбовож — с. Саранпауль» «пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур», «д. Сартынья — п.Сосьва», «п.Сосьва — д. Кимкьясуй», «п.Сосьва — д. Ломбовож», «пгт. Березово — с. Теги — п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»; «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры», «пгт. Игрим — д. Анеева», «пгт. Игрим — д. Сартынья», «д. Хулимсунт — с. Няксимволь — д. Усть-Манья», «пгт.Игрим-п.Светлый», Ледовая переправа ч/з р.Ятрия/Ледовая переправа ч/з р.Щекурья.