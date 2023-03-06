Жителя Нового Уренгоя бросили в больнице после того, как его парализовало из-за инсульта

07 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Мужчина после инсульта вынужден передвигаться на инвалидной коляске Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) в больнице бросила жена после того, как у мужчины случился инсульт и его парализовало. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что родных в России у него нет. «Меня зовут Сергей и мне 56 лет. Меня после инсульта в больнице бросила жена. У меня отказала левая часть тела. Я оказался ненужным, потому что больше не получаю зарплату. Пока приносил деньги, был нужным», — уточнил он. Сергей родился на Украине в Волынской области. На Ямал приехал в 1987 году. Здесь у него только друзья и супруга, оставившая его в медучреждении. В Новом Уренгое мужчина работал водителем в строительной компании. «Получается остался один. Но мне звонят друзья, иногда навещают. Вот купили мне инвалидную коляску. Я стараюсь думать о хорошем, не падать духом», — делится он. Собеседник агентства также рассказал, что медики не дают никакого прогноза. По словам врачей, если он не восстановится в ближайшие полгода, то останется в инвалидной коляске. Несмотря на все сложности, он не сдается: ежедневно пытается двигаться и восстановиться после случившегося. «Я отправил свои снимки одному профессору. Он сказал, что я научусь снова ходить, но пройдет много времени. А вот рука работать больше не будет. Надежда у меня есть, но маленькая. Если упасть еще и духом, то смысл тогда жить», — добавил он. При этом мужчина не остался один. О нем узнали сотрудники центра социальной помощи «Мы вместе», которые и забрали его. Там он проживает уже около трех месяцев. Ему оказывают помощь и уход. Сергея обеспечивают всем необходимым: лекарствами, трехразовым питанием и по надобности социальным такси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) в больнице бросила жена после того, как у мужчины случился инсульт и его парализовало. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что родных в России у него нет. «Меня зовут Сергей и мне 56 лет. Меня после инсульта в больнице бросила жена. У меня отказала левая часть тела. Я оказался ненужным, потому что больше не получаю зарплату. Пока приносил деньги, был нужным», — уточнил он. Сергей родился на Украине в Волынской области. На Ямал приехал в 1987 году. Здесь у него только друзья и супруга, оставившая его в медучреждении. В Новом Уренгое мужчина работал водителем в строительной компании. «Получается остался один. Но мне звонят друзья, иногда навещают. Вот купили мне инвалидную коляску. Я стараюсь думать о хорошем, не падать духом», — делится он. Собеседник агентства также рассказал, что медики не дают никакого прогноза. По словам врачей, если он не восстановится в ближайшие полгода, то останется в инвалидной коляске. Несмотря на все сложности, он не сдается: ежедневно пытается двигаться и восстановиться после случившегося. «Я отправил свои снимки одному профессору. Он сказал, что я научусь снова ходить, но пройдет много времени. А вот рука работать больше не будет. Надежда у меня есть, но маленькая. Если упасть еще и духом, то смысл тогда жить», — добавил он. При этом мужчина не остался один. О нем узнали сотрудники центра социальной помощи «Мы вместе», которые и забрали его. Там он проживает уже около трех месяцев. Ему оказывают помощь и уход. Сергея обеспечивают всем необходимым: лекарствами, трехразовым питанием и по надобности социальным такси.