06 марта 2023
05 марта 2023

Жителя Нового Уренгоя бросили в больнице после того, как его парализовало из-за инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Мужчина после инсульта вынужден передвигаться на инвалидной коляске Фото:

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) в больнице бросила жена после того, как у мужчины случился инсульт и его парализовало. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что родных в России у него нет.

«Меня зовут Сергей и мне 56 лет. Меня после инсульта в больнице бросила жена. У меня отказала левая часть тела. Я оказался ненужным, потому что больше не получаю зарплату. Пока приносил деньги, был нужным», — уточнил он.

Сергей родился на Украине в Волынской области. На Ямал приехал в 1987 году. Здесь у него только друзья и супруга, оставившая его в медучреждении. В Новом Уренгое мужчина работал водителем в строительной компании. «Получается остался один. Но мне звонят друзья, иногда навещают. Вот купили мне инвалидную коляску. Я стараюсь думать о хорошем, не падать духом», — делится он.

Собеседник агентства также рассказал, что медики не дают никакого прогноза. По словам врачей, если он не восстановится в ближайшие полгода, то останется в инвалидной коляске. Несмотря на все сложности, он не сдается: ежедневно пытается двигаться и восстановиться после случившегося.

«Я отправил свои снимки одному профессору. Он сказал, что я научусь снова ходить, но пройдет много времени. А вот рука работать больше не будет. Надежда у меня есть, но маленькая. Если упасть еще и духом, то смысл тогда жить», — добавил он.

При этом мужчина не остался один. О нем узнали сотрудники центра социальной помощи «Мы вместе», которые и забрали его. Там он проживает уже около трех месяцев. Ему оказывают помощь и уход. Сергея обеспечивают всем необходимым: лекарствами, трехразовым питанием и по надобности социальным такси.

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Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) в больнице бросила жена после того, как у мужчины случился инсульт и его парализовало. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что родных в России у него нет. «Меня зовут Сергей и мне 56 лет. Меня после инсульта в больнице бросила жена. У меня отказала левая часть тела. Я оказался ненужным, потому что больше не получаю зарплату. Пока приносил деньги, был нужным», — уточнил он. Сергей родился на Украине в Волынской области. На Ямал приехал в 1987 году. Здесь у него только друзья и супруга, оставившая его в медучреждении. В Новом Уренгое мужчина работал водителем в строительной компании. «Получается остался один. Но мне звонят друзья, иногда навещают. Вот купили мне инвалидную коляску. Я стараюсь думать о хорошем, не падать духом», — делится он. Собеседник агентства также рассказал, что медики не дают никакого прогноза. По словам врачей, если он не восстановится в ближайшие полгода, то останется в инвалидной коляске. Несмотря на все сложности, он не сдается: ежедневно пытается двигаться и восстановиться после случившегося. «Я отправил свои снимки одному профессору. Он сказал, что я научусь снова ходить, но пройдет много времени. А вот рука работать больше не будет. Надежда у меня есть, но маленькая. Если упасть еще и духом, то смысл тогда жить», — добавил он. При этом мужчина не остался один. О нем узнали сотрудники центра социальной помощи «Мы вместе», которые и забрали его. Там он проживает уже около трех месяцев. Ему оказывают помощь и уход. Сергея обеспечивают всем необходимым: лекарствами, трехразовым питанием и по надобности социальным такси.
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