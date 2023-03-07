Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что получал приказы от СБУ

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Диверсант признался, что попал на территорию Беларуси через Россию Фото:

Диверсант, который обвиняется в попытке подрыва самолета на территории республики Беларусь, заявил, что действовал по приказу Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказ в интервью белорусскому агентству.

«Проехал по паспорту на территорию России и оттуда уже в Беларусь. <…> Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ», — рассказал диверсант в интервью БелТА.

Ранее в республике Беларусь задержали пособника Украины, который обвиняется в совершении диверсии. Его обвиняли в попытке подрыва самолета А-50.

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Диверсант, который обвиняется в попытке подрыва самолета на территории республики Беларусь, заявил, что действовал по приказу Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказ в интервью белорусскому агентству. «Проехал по паспорту на территорию России и оттуда уже в Беларусь. <…> Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ», — рассказал диверсант в интервью БелТА. Ранее в республике Беларусь задержали пособника Украины, который обвиняется в совершении диверсии. Его обвиняли в попытке подрыва самолета А-50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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