Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что получал приказы от СБУ

Диверсант, который обвиняется в попытке подрыва самолета на территории республики Беларусь, заявил, что действовал по приказу Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказ в интервью белорусскому агентству.
«Проехал по паспорту на территорию России и оттуда уже в Беларусь. <…> Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ», — рассказал диверсант в интервью БелТА.
Ранее в республике Беларусь задержали пособника Украины, который обвиняется в совершении диверсии. Его обвиняли в попытке подрыва самолета А-50.
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