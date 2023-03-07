Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что получал приказы от СБУ 07 марта 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + Диверсант признался, что попал на территорию Беларуси через Россию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Диверсант, который обвиняется в попытке подрыва самолета на территории республики Беларусь, заявил, что действовал по приказу Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказ в интервью белорусскому агентству. «Проехал по паспорту на территорию России и оттуда уже в Беларусь. <…> Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ», — рассказал диверсант в интервью БелТА. Ранее в республике Беларусь задержали пособника Украины, который обвиняется в совершении диверсии. Его обвиняли в попытке подрыва самолета А-50. Диверсант, который обвиняется в попытке подрыва самолета на территории республики Беларусь, заявил, что действовал по приказу Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказ в интервью белорусскому агентству. «Проехал по паспорту на территорию России и оттуда уже в Беларусь. <…> Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ», — рассказал диверсант в интервью БелТА. Ранее в республике Беларусь задержали пособника Украины, который обвиняется в совершении диверсии. Его обвиняли в попытке подрыва самолета А-50. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям