Лукашенко разочаровался в Украине и назвал Зеленского «гнидой»

07 марта 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко уточнил, что раньше был уверен, что Украине просто нужен был мир, но потом разочаровался Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на попытку подрыва самолета на территории страны, назвав президента Украины Владимира Зеленского гнидой. Он уточнил, что окончательно разочаровался в Украине. «Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что [Владимир] Зеленский болеет за свой народ. <…> Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! <…> Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси. Присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся“. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство БелТА. Он уточнил, что хоть Беларусь и пообещала Украине не вмешиваться в конфликт, но Зеленский требует заключения договора, согласованного НАТО. Также глава республики подчеркнул, что такие операции (подрыв техники на территории соседней страны — прим. URA.RU) не проводятся без согласования с руководителем страны. «Это я вам говорю как президент говорю», — подытожил Лукашенко. Ранее в республике Беларусь задержали пособника киевского режима, который пытался совершить диверсию. Была совершена попытка подрыва самолета А-50 на аэродроме Мачулищи (поселок в Беларуси). Лукашенко подчеркнул, что злоумышленником оказался россиянин, завербованный Киевом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на попытку подрыва самолета на территории страны, назвав президента Украины Владимира Зеленского гнидой. Он уточнил, что окончательно разочаровался в Украине. «Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что [Владимир] Зеленский болеет за свой народ. <…> Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! <…> Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси. Присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся“. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство БелТА. Он уточнил, что хоть Беларусь и пообещала Украине не вмешиваться в конфликт, но Зеленский требует заключения договора, согласованного НАТО. Также глава республики подчеркнул, что такие операции (подрыв техники на территории соседней страны — прим. URA.RU) не проводятся без согласования с руководителем страны. «Это я вам говорю как президент говорю», — подытожил Лукашенко. Ранее в республике Беларусь задержали пособника киевского режима, который пытался совершить диверсию. Была совершена попытка подрыва самолета А-50 на аэродроме Мачулищи (поселок в Беларуси). Лукашенко подчеркнул, что злоумышленником оказался россиянин, завербованный Киевом.