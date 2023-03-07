В Екатеринбурге в результате ДТП пострадала девочка. Видео

В Екатеринбурге сбили девочку, перебегавшую улицу в неустановленном месте

08 марта 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Водитель сбила девочку, пробегающую дорогу в неустановленном месте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На улице Амундсена, 63 в Екатеринбурге, автомобиль «Тойота Аурис» сбила девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в 21:40. Водитель автомобиля „Тойота“ двигалась по улице Дениса Уральского со стороны? ?Бардина в сторону улицы Московской и допустила наезд на несовершеннолетнюю, когда та перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Автомобилем управляла 43-летняя женщина со девятилетним стажем вождения. Пострадавшую девочку доставили в больницу № 9 с вывихом плеча.

На улице Амундсена, 63 в Екатеринбурге, автомобиль «Тойота Аурис» сбила девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в 21:40. Водитель автомобиля „Тойота“ двигалась по улице Дениса Уральского со стороны? ?Бардина в сторону улицы Московской и допустила наезд на несовершеннолетнюю, когда та перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Автомобилем управляла 43-летняя женщина со девятилетним стажем вождения. Пострадавшую девочку доставили в больницу № 9 с вывихом плеча.