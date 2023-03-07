07 марта 2023

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадала девочка. Видео

В Екатеринбурге сбили девочку, перебегавшую улицу в неустановленном месте
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Водитель сбила девочку, пробегающую дорогу в неустановленном месте Фото:

На улице Амундсена, 63 в Екатеринбурге, автомобиль «Тойота Аурис» сбила девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в 21:40. Водитель автомобиля „Тойота“ двигалась по улице Дениса Уральского со стороны? ?Бардина в сторону улицы Московской и допустила наезд на несовершеннолетнюю, когда та перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Автомобилем управляла 43-летняя женщина со девятилетним стажем вождения. Пострадавшую девочку доставили в больницу № 9 с вывихом плеча.

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На улице Амундсена, 63 в Екатеринбурге, автомобиль «Тойота Аурис» сбила девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в 21:40. Водитель автомобиля „Тойота“ двигалась по улице Дениса Уральского со стороны? ?Бардина в сторону улицы Московской и допустила наезд на несовершеннолетнюю, когда та перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Автомобилем управляла 43-летняя женщина со девятилетним стажем вождения. Пострадавшую девочку доставили в больницу № 9 с вывихом плеча.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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