07 марта 2023
06 марта 2023

На трассе возле Тюмени в ДТП пострадало трое человек и ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, спасение пострадавших в дтп, эвакуация раненных в дтп
Под Тюменью пострадали три человека и четырехлетняя девочка Фото:

Под Тюменью во время столкновения двух легковушек и трактора пострадали три человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно автомобиль Renault, обгоняя трактор дорожной службы, проводивший дорожные работы, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Peugeot. От удара Renault отбросило на трактор. В результате пострадало трое человек и ребенок», — рассказывает ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 60-летнего водителя Renault, жителя села Бердюжье, доставили в больницу в Ишим с тяжелыми травмами. Травмированы также 50-летний водитель и 42-летняя пассажирка Peugeot, им оказали помощь на месте ДТП. Четырехлетнюю пассажирку Peugeot доставили в больницу на обследование. Из-за происшествия ограничено движение на 519 км федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.

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Под Тюменью во время столкновения двух легковушек и трактора пострадали три человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «Предварительно автомобиль Renault, обгоняя трактор дорожной службы, проводивший дорожные работы, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Peugeot. От удара Renault отбросило на трактор. В результате пострадало трое человек и ребенок», — рассказывает ТАСС. В пресс-службе ведомства уточнили, что 60-летнего водителя Renault, жителя села Бердюжье, доставили в больницу в Ишим с тяжелыми травмами. Травмированы также 50-летний водитель и 42-летняя пассажирка Peugeot, им оказали помощь на месте ДТП. Четырехлетнюю пассажирку Peugeot доставили в больницу на обследование. Из-за происшествия ограничено движение на 519 км федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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