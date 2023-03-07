На трассе возле Тюмени в ДТП пострадало трое человек и ребенок

Под Тюменью во время столкновения двух легковушек и трактора пострадали три человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
«Предварительно автомобиль Renault, обгоняя трактор дорожной службы, проводивший дорожные работы, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Peugeot. От удара Renault отбросило на трактор. В результате пострадало трое человек и ребенок», — рассказывает ТАСС.
В пресс-службе ведомства уточнили, что 60-летнего водителя Renault, жителя села Бердюжье, доставили в больницу в Ишим с тяжелыми травмами. Травмированы также 50-летний водитель и 42-летняя пассажирка Peugeot, им оказали помощь на месте ДТП. Четырехлетнюю пассажирку Peugeot доставили в больницу на обследование. Из-за происшествия ограничено движение на 519 км федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.
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